Sirkuksesta on tullut koko perheen hittiharrastus

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Sirkus on nyt in. Sen suosio harrastuksena kasvaa. Nykysirkus on noussut perinteisen sirkuksen rinnalle ja kiinnostavaksi taiteen lajiksi.

Kaikkein parasta on se, kun koko perhe voi ottaa osaa sirkusjuttuihin.

Nokialla järjestetään suosittua perhesirkusta. Tunnilla temppuillaan, leikitään ja harjoitellaan sirkuksen eri lajeja. Lajeihin kuuluvat esimerkiksi akrobatia, klovneria ja jongleeraus.

Perhesirkuksessa tutustutaan myös erilaisten sirkusvälineiden käyttöön. Kuin vaivihkaa, yhteisen liikuntahetken lomassa, kehittyvät myös lapsen motoriset perustaidot.

Perhesirkus sopii lapsille niin vanhempien kuin isovanhempienkin kanssa.

Ja lisää hyviä uutisia: ryhmä on avoin ja maksuton. Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua.

Ryhmä kokoontuu torstaisin, myös syyslomaviikolla.

Perhesirkus to 20.11. klo 10–11 Nokian uimahallilla.