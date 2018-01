Klubin ilta päättyy Litku Klemetin ja Mäsän punk-keitokseen

Raili Roth Aamulehti

Litku Klemetin raikas meno saa perjantaina lisävauhtia punkmausteista. Klemetti nousee Klubin lavalle perjantaina Mäsä-bändin kanssa.

Klemetti on kuvaillut, että Mäsän vauhtimeininki on vapauttavaa hauskanpitoa. Alun perin vain yhden keikan ihmeeksi perustetulle rämisevälle punkpumpulle on riittänyt vientiä.

Mäsä-muusikot ovat kertoneet, että sen musiikissa kiteytyy soittamisen riemu ja keksimisen ilo. Keikoilla kaikki on mahdollista ja sallittua.

Klubilla pääsee perjantaina kuuntelemaan samana iltana kolmea bändiä. Illan aloittaa indieyhtye Kynnet kello 19.

Teemu Tannerin Kynnet sekoittaa musiikkinsa keitokseen punkia ja poppia. Kynnet julkaisi ensimmäisen levynsä Kaipaa esittelyä viime syksynä.

Ennen Mäsää soolokeikan heittää Risto.

Litku Klemetti ja Mäsä pe 19.1. klo 22 Tampereen Klubilla. Risto klo 21 ja Kynnet klo 19.