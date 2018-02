Kliseistä riisuttu Pyhimys on kotimaisen nykyrapin suosituimpia nimiä – menestykseen vaadittiin "666"-kaava

Tomi Nordlund

Pyhimyksellä eli Mikko Kuoppalalla on kiire. Hän on palannut vastikään lomamatkalta Filippiineiltä ja on nyt laskeutunut Rovaniemen lentokentälle. Hänellä on festivaalikeikka Pyhätunturilla. Muutaman päivän päästä edessä on työmatka Málagaan.

Soolouransa ohella räppäri vaikuttaa suositussa Teflon Brothers -triossa. Arkityössään hän toimii Johanna Kustannus -levymerkin tuotantopäällikkönä.

Eikö yhtään väsytä?

–Ei tämä oikeasti ole rankkaa, jos sitä ei itselleen rankaksi tee. Tosin jollain kummallisella tavalla sekin usein onnistuu, hän heittää.

36-vuotias artisti myöntää, että ikä on saanut päivittämään prioriteetteja. Kuppilat ja huuruiset jatkot on nähty. Nyt keskitytään olennaiseen.

–Olen nähnyt monia, jotka eivät ole sitä valintaa tehneet. Itselle se on ihan selkeää, tämähän on etuoikeutettu tilanne.

Pyhimys kuuluu maan suosituimpiin räppäreihin. Hänen syyskuussa julkaistua Kynnet, kynnet -singleään on kuunneltu Spotifysta peräti 5,7 miljoonaa kertaa. Eikä Vestan upean äänen koristama kappale näytä vieläkään poistuvan striimatuimpien biisien listalta.

Silti Kuoppala muistuttaa, ettei menestys ole tullut pikavoittona. Tarvittiin omanlaisensa "666-kaava".

–Ensin olin kuusi vuotta ilman levydiiliä, sitten kuusi vuotta Monsp Recordsilla ja nyt kuusi vuotta isolla levy-yhtiöllä. Kyllä sitä osaa arvostaa saavutettuja juttuja.

Ei rahastusta

Rap-maailmassa yli kolmekymppinen artisti on jo vanhus. Tuttu on myös stereotypia nollasta miljoonaan euroon nousevasta menestyjästä, joka heti rikastuttuaan lopettaa hommat.

Pyhimyksen tavoitteet liittyvät menestyskeskeisyyden sijaan musiikkiin ja ilmaisuun. Silloin minkäänlaiset katotkaan eivät tule niin helposti vastaan.

Rapkliseiden toisintamisen sijaan mielessä on pyörinyt se, miten tehdä sellaisia biisejä, joita voi esittää vielä 10–20 vuodenkin päästä.

–Ei mun tarvitse miettiä jotain ylienergistä showta tai jou jou -meininkiä vaan sitä, että ne biisit kantaisivat.

Vakavamman Pyhimys-rapin ohella Kuoppala tekee silti myös viihteellisempää tavaraa Teflon Brothersin yhtenä jäsenenä. Häntä ärsyttävät ainaiset väitteet yhtyeen opportunismista.

–Ei Teflon Brothers ollut mikään rahastusprojekti, siitä vain sattui tulemaan suosittu. En mä sille voi mitään.

Spotifyn valtakaudella

Levy-yhtiömies näkee, että musiikkibisnes oli liian pitkään ilman selkeitä mittareita. Spotify toi listatodellisuuden rytinällä takaisin, ja samalla striimauksista tuli uusi uskonto. Tämä ohjasi isojen levy-yhtiöiden varoja tietynlaiseen menestyskaavaan ja tutkimukseen siitä, miten kappaleita saadaan listakärkeen ja pysymään siellä mahdollisimman kauan.

Kun ennen ostettiin levy, ei ollut merkitystä, kuuntelitko sen kymmenen vai sata kertaa. Kuoppalan mukaan musiikin nykyinen kuuntelupohjainen listaussysteemi onkin saattanut vääristää asioita.

–On tullut paljon tubettaja-artisteja ja toisaalta sitten diginatiiveja keräämään niitä klikkejä, ja sehän ei kerro musiikin hyvyydestä mitään.

Kuoppalan mukaan saadut voitotkin yleensä hukataan, kun yritetään tehdä samasta ilmiöstä vielä isompaa. Hän muistuttaa, että toki musiikissa riitti pikaruokaa ennenkin. Hän nostaa esimerkeiksi Dr. Bombayn ja Aquan Barbie Girl -hitin.

–Silti kehissä olivat myös Metallica, R.E.M. ja muut isot bändit, jotka pystyivät kapitalisoimaan albumin ihan toisella tavalla, hän toteaa.

Singlevetoisuus on pop, mutta Kuoppala on jo vuoden päivät ennakoinut, että albumi tulee pian takaisin.

–Minä uskon digialbumiin – miksi ihmiset eivät kuuntelisi sitä? Omassakin musiikissa olen panostanut nimenomaan siihen, että nämä sinänsä hienosti menestyneet singlet tukisivat kuitenkin sitä albumia.

Video: Pyhimyksen musiikkivideo Häiriintyny.

Lyriikka alipaineessa

Sanat merkitsevät Kuoppalalle paljon. Oivaltavista lyriikoistaan kehuttua artistia ihmetyttääkin se, että sanoittamiskulttuuri on Suomessa nykyään niin alipaineisessa tilassa. Oikeaa sanottavaa tuntuu olevan vähän.

–Suomessahan on aina arvostettu laululyriikkaa. Kovimmat kotimaiset eivät saaneet asemaansa välttämättä laulu- ja soittotaidolla vaan suomalaisen mielenmaiseman ja fiiliksen taidokkaalla kuvailulla, hän huomauttaa.

Hän kokee rinnastuvansa esimerkiksi Juice Leskisen ja Gösta Sundqvistin edustamaan suomalaiseen lyyrikkoperinteeseen.

–He olivat pikemminkin biisintekijöitä kuin virtuoosimaisia laulajia tai esiintyjiä.

Räpissä on tapana käskeä. Kuoppala itse ei pidä imperatiivin käytöstä, sillä silloin usein saarnataan vain omalle seurakunnalle keskustelun ja ajatusten herättämisen jäädessä vähiin.

Pyhimyksen uutuuslevyn nimi Tapa poika on kuitenkin imperatiivissa. Albumi käsittelee Kuoppalan edustamaa sukupolvea ja yleistä aikuiseksi kasvamista, mikä tuntuu hänen mielestään jääneen monessakin mielessä puolitiehen.

Artisti toteaa, että kun 1990-luvulla lapset pelasivat Play Stationia ja aikuiset lukivat kirjoja, niin nykyään jälkimmäiset pelaavat ihan yhtä lailla.

Internetin käyttökin on hänen mielestään kevyttä hömppäilyä, jossa syvemmät asiat jäävät helposti ulkopuolelle tai pinnallisen käsittelyn tasolle.

–Tuntuu, etten ole itsekään kasvanut aikuiseksi siinä mielessä kuin miltä se nuorena näyttäytyi.

Silti uutuusalbumin toinen singlelohkaisu Jättiläinen edustaa levykokonaisuudessa tätä käännekohtaa: biisin puhuja joutuu kasvamaan aikuiseksi isän kuoleman jälkeen.

–Sen jälkeen alkaa oikeasti se miettiminen, että miten pitäisi elää.

Pyhimyksen Tapa poika kaupoissa 23. helmikuuta.