Kirjallisuuden Nobel pitäisi jakaa tänään – tämän miehen takia palkinto jää jakamatta ensi kertaa 75 vuoteen

Pirjo-Liisa Niinimäki

Nobel-palkintojen viikko huipentuisi perinteisesti juuri tänään torstaina kirjallisuuspalkinnon jakamiseen, mutta tänä vuonna sitä ei poikkeuksellisesti jaeta lainkaan.

Syynä on #meetoo-kampanjan symboliksi noussut häirintäkohu, joka syntyi palkintoa jakavan Ruotsin Akatemian ympärillä viime keväänä.

Useat Akatemian jäsenet jättivät tehtävänsä sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli rikosepäily lähellä Akatemiaa olevaa kulttuurivaikuttajaa Jean-Claude Arnaultia vastaan.

Hänen epäiltiin häirinneen naisia seksuaalisesti ja vuotaneen Nobelin palkinnon saajien nimiä julkisuuteen.

Arnault sai maanantaina Ruotsissa kahden vuoden vankeustuomion raiskauksesta. Toisesta raiskaussyytteestä hänet vapautettiin. Tekojen kerrotaan tapahtuneen vuonna 2011.

Lue myös: Miehet rikkoivat kirjallisuuden Nobelin

Jean Claude Arnault on keskeinen kulttuurivaikuttaja Ruotsissa. Hän on vetänyt tukholmalaista kulttuuriklubia ja istunut Nobel-illallisilla. Arnault'in vaimo, runoilija Katarina Frostenson on yksi keväällä Akatemian jättäneistä jäsenistä.

Ruotsin Akatemia ilmoitti jo viime toukokuussa, että häirintäkohu horjuttaa Akatemian arvovaltaa ja luottamusta. Lisäksi todettiin, että skandaali olisi väistämättä tahrannut myös palkinnonsaajaa.

Tarkoitus on, että ensi vuonna jaetaan kaksi kirjallisuuspalkintoa.

Edellisen kerran palkinto jäi jakamatta toisen maailmansodan takia vuosina 1940–1943. Myöskään vuosina 1914, 1918 ja 1935 palkintoa ei jaettu.

Viime vuonna Nobelin kirjallisuuspalkinnon sai japanilaissyntyinen brittikirjailija Kazuo Ishiguro.