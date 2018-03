Kirjailijaliiton Suunta-palkinto Hannu Peltoselle

Mikko Niimes Aamulehti

Tuhannen euron arvoinen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto on tänä vuonna myönnetty kirjallisuusaktiivina tunnetulle tamperelaiselle Hannu Peltoselle. Tuhannen euron lisäksi Suomen kirjailijaliiton palkinnon saajalle annetaan kompassi.

Palkinto jaetaan joka vuosi tapahtumalle tai henkilölle, joka on erityisellä tavalla edistänyt kirjallisuutta ja kirjallisuuden harrastamista paikkakunnallaan.

Vuonna 1953 syntynyt Hannu Peltonen on tunnettu hahmo tamperelaisissa kirjallisuuspiireissä.

Peltonen tunnetaan Komisario Palmu -antikvariaatistaan, jota hän isännöi 25 vuotta. Hän on toiminut myös Aamulehden kirjallisuus- ja musiikkiaiheiden avustajana.

Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Peltonen on ollut aktiivisena Pirkanmaan kirjailijayhdistyksen jäsenenä, Pirkkalaiskirjailijat ry:n sillanrakentajana yrittäjien ja median suuntaan yhdistäen toimijoita keskenään.

Hannu Peltosen tärkeimpiä omia projekteja on vuodesta 2009 toiminut Lue kirja! -yhteisö sosiaalisessa mediassa. Sillä on yli 30 000 seuraajaa Facebookissa. Yhteisö on Kirjailijaliiton mukaan valtakunnallisesti merkittävä kirjailijoiden näyteikkuna, jossa myös vähemmän tunnetut teokset ja niiden kirjoittajat pääsevät esille.

Tämän lisäksi Peltonen on toiminut markkinoijana lukuisissa kirjallisuusaiheisissa tapahtumissa Tampereella. Hän on tehnyt tätä ja paljon muuta Kirjailijaliiton palkitsemisperusteiden mukaan pyyteettömällä asenteella.

Palkinto jaettiin vuodesta 1964 pidetyillä Kirjailijayhdistysten Talvipäivillä Hyvinkäällä lauantaina 10. maaliskuuta 2018.

Lähde: Kirjailijaliitto