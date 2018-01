Kirjailija Paula Noronen muistaa tarkasti, miten ja missä Supermarsu syntyi – nyt lasten suosikkihahmo valloittaa elokuvassa

Matti Kuusela Aamulehti

Paula Noronen muistaa täsmälleen ihmehetken, jolloin Supermarsu sai alkunsa.

–Olin kolhossa kustannustalossa keskustelemassa mahdollisesta lastenkirjasta. Seinillä oli vakavan tärkeitä kuvia johtajista ja kirjailijoista, pöydässä kahvia ja karjalanpiirakoita. Mietin mitä ihmettä minä täällä teen, muistelee Noronen noin kahdentoista vuoden takaisia outoja tapahtumia.

–Silloin se vain lennähti mieleen: supermarsu. Muistan jopa miltä karjalanpiirakka tuolla hetkellä maistui.

Oliko siinä päällä munavoita?

–Ei ollut, vain juustoa ja kurkkua, Noronen nauraa.

–Tiesin heti, että jotain oli syntymässä. Halusin välittömästi luomaan sitä. En olisi ikinä pystynyt kirjoittamaan lapsille mistään keijukaisista. Mutta marsu, jolla on supervoimat. Se pakotti kirjoittamaan.

Heti Finlandia-ehdokkaaksi

Ensimmäinen teos Supermarsu lentää Intiaan oli heti vuoden 2007 Finlandia-junior -ehdokas ja lumosi myös ne lapset, joille kirjat muuten ovat kyllästyttävä kirous.

–Yleisin vanhemmilta saamani palaute on: "Lukemista vihaava lapseni ahmii Supermarsuja. Kiitos!", kertoo Noronen.

Niin syntyi rakastettu ja odotettu kirjasarja – ja nyt myös elokuva: Supermarsu tulee ensi-iltaan perjantaina.

–Olen elokuvasta erittäin onnellinen. Ohjaaja Joona Teena on säilyttänyt kirjojen hengen juuri sopivasti, lapsia kunnioittavasti. Ja tarina rullaa loistavasti, kiittelee Noronen, 43.

Onnen kyyneleet

Huumorin ja hurjan vauhdin lisäksi Supermarsu pitää sisällään myös tärkeän viestin.

–Minusta se on ehdottoman tärkeää. Että elokuvalla on sanoma. Tässä on useampikin, sanoo Noronen ja kertoo itsekin liikuttuneensa kyyneliin.

–Kun Emilia lopussa uskaltaa nousta puolustamaan ystäväänsä, niin eihän siinä voi kuin liikuttua, tunnustaa Paula Noronen.

Sama täällä. Kun Emilia kävelee luokan eteen pelastamaan nörtti-Simon pälkähästä, kostuvat silmäkulmat väkisin.

Ja mikä tärkeintä: ilkeä Rasva-Antero saa vihdoin kuulla kunniansa!

–Rasva-Antero on traaginen hahmo ja omituisesti minulle myös kaikkein rakkain. Elokuva tarvitsee pahiksen, mutta eihän se ole Anteron vika .Eikä sekään, että hänellä on kaupungin tyhmimmät vanhemmat, pohtii Noronen syviä.

–Ehkä minun pitäisi kirjoittaa yksi kirja kokonaan Rasva-Anteron näkökulmasta.

Itämeren silakat

Supermarsu-elokuva perustuu vuonna 2009 ilmestyneeseen Supermarsu pelastaa silakat -kirjaan.

Kiusaamisen lisäksi myös Itämeren puhtaus on elokuvassa valokeilassa.

–Tarkoitus ei ole, että lapsikatsojat ahdistuvat meren saastumisesta. Toivon kuitenkin, että heille jää jotenkin mieleen idulleen luonnonsuojelun merkitys, sanoo Noronen.

Itämeren silakat pelastava Supermarsu on elokuvassa toteutettu animaation keinoin. Oliko se oikea ratkaisu?

–Se oli oikeastaan ainoa vaihtoehto. Aivan alussa kokeiltiin jonkinlaista naamiota, mutta ei Emiliaa olisi sillä tavalla saatu ikinä muuttumaan luontevasti Supermarsuksi.

Erilaiset Ella ja Viljami

Päiväkirjalleen raportoiva Emilia on niin kirjojen kuin elokuvien ehdoton päähahmo.

Elokuvassa häntä esittää tammikuussa 13 vuotta täyttänyt lahtelainen Ella Jäppinen.

Hän vieraili maanantaina Tampereella lehdistönäytöksessä yhdessä koulukiusattua Simoa esittävän Viljami Lahden, 12, kanssa.

No, miltä elokuva valmiina näyttää?

–En ole vielä nähnyt sitä, Ella huokaisee hämmästyttävän vastauksen. –Olen päättänyt katsoa sen vasta ensi-illassa, hän sanoo.

–Minä katsoin sen heti, kun vain oli mahdollista. Ja se on hyvä, hauska. Animaatiotkin ovat mainiota, vastaa puolestaan Viljami.

Rooli on hänelle jo kolmas elokuvassa.

– Olin pienissä osissa Annelissa ja Onnelissa ja myös Hymyilevässä miehessä, kun mun isä näyttelee siinä.

Jaha. Kukas hän on?

–Jarkko Lahti.

Ihanat Tommi ja Tiina

Myös Supermarsussa on mukana useampikin kuuluisa ammattinäyttelijä: Tiina Lymi, Essi Hellèn, Eero Ritala, Kari Hietalahti, Tommi Korpela, Pirjo Heikkilä...

Kuka heistä teki suurimman vaikutuksen?

–Tommi Korpela, vastaa Ella välittömästi ja Viljami vahvistaa.

–Hän on aivan mahtava. Ja taitava. Ei hän edes harjoittele, hän vain on ja osaa vetää kaiken, kehuu kaksikko ääneen Korpelaa.

Ellan yksi superhetki oli kohtaus yhdessä Tiina Lymin kanssa.

–Olen aina ihaillut häntä. Ja hei, yhtäkkiä mä näyttelen hänen kanssa. Ihan unelmien täyttymys. Tiina on niin mukavakin!

Hyppy suurmäestä

Elokuvan yksi hurjimmista kohtauksista on Emilian jättihyppy Lahden suurmäestä. Pelottiko?

–Vähän. Siitä huolimatta, että kohtaus kuvattiin studiossa, paljastaa Ella.

–Jouduin kuitenkin roikkumaan valjaissa tyhjän päällä. Sen tuntui aika hurjalta.

Tuliko itku kuvauksissa kertaakaan?

–Tuli. Sen jälkeen kun oli saatu valmiiksi viimeinen kohtaus, tunnustaa Ella.

–Ja itkethän sinä siinä, kun Simo joutuu muuttamaan, muistuttaa Viljami.

–Niin, mutta ei ole oikeaa itkua. Minulle pantiin silmiin jotain ainetta, joka sai kyynelet tulemaan. Se haisi aika voimakkaalta, Ella kertoo elokuvamaailman ihmeistä.

Vilpuri mukaan

Ihmeellinen on myös Vilpuri, kotkalainen marsu, joka esittää elokuvassa ilman maneereja Marsu-Halosta.

–En ollut ikinä pitänyt marsua sylissä. Onneksi Vilpurin omistaja oli mukana ja opetti minua. Pelkäsin alussa tosissani että tapan vielä sen, myöntää Ella.

–Ei se pudonnut. Kertaakaan, vahvistaa Viljami. –Onneksi minun ei tarvinnut koskea siihen lainkaan. Vaikka onhan se tosi mukava ja ymmärtäväinen kaveri.

–Ajateltiin vähän kutsua myös Vilpuri kutsuvierasnäytäntöön, mutta ei se viihtyisi siellä, arvelee Ella.

–Todennäköisesti se kuolisi kauhuun, on Viljamin kanta.

Annetaan siis Vilpurin nauttia kuuluisuudesta kaikessa rauhassa meren rannalla Kotkassa, jossa elokuva on pitkälti ja kauniisti kuvattu.