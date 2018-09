100 000 kirjaa reilussa kuukaudessa: Kimi Räikkösen elämäkerta on jo nyt Suomen kaikkien aikojen myydyin urheilukirja

Jussi Saarinen Aamulehti

Kari Hotakaisen kirjoittamaa Tuntematon Kimi Räikkönen -teosta on myyty yli 100 000 kappaletta. Se on noussut kuukaudessa Suomen kaikkien aikojen myydyimmäksi urheilukirjaksi.

Tähän mennessä ennätystä on pitänyt hallussaan vuonna 2014 ilmestynyt Teemu Selänne -kirja, joka myi ilmestymisvuonnaan 77 000 kappaletta.

Näin Aamulehden kirja-arviossa kirjoitettiin elämäkerrasta:

"Tuntematon Kimi Räikkönen on teos, joka Hotakaisen tarinankertojan taitojen vuoksi uppoaa muillekin kuin urheilusta kiinnostuneille, sillä se tarjoaa koko tunteiden kirjon onnesta suruun ja häpeästä epätoivoon. Formulafaneille kirja on ehdoton lukukokemus, vaikka intohimoisimmille moottoriurheilun kuninkuusluokan seuraajille osa tarinoista voikin olla tuttuja. Kyseessä on kiistämättä vuoden tärkein henkilö- ja urheilutietokirja, jossa ainoastaan loppu jättää kliseisyydessään toivomisen varaa."

