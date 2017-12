Kilpikonna vaivuttaa transsiin – The Red Turtle on 2000-luvun lumoavin animaatioelokuva

Antti Lähde Aamulehti

Studio Ghibli on tuottanut Pixarin ohella leijonanosan animaatioelokuvan 2000-luvun klassikoista. Vuonna 1985 japanilaisstudion filmejä ovat muun muassa Hayao Miyazakin Henkien kätkemä ja Liikkuva linna sekä Hiromasa Yonebayashin Kätkijät.

The Red Turtle (2016) ansaitsee paikan edellä mainittujen modernien mestariteosten rinnalla. Elokuva on merkittävä myös toisella tavalla: se on ensimmäinen edes osittainen Ghibli-tuotanto, jonka ohjaaja tulee Japanin ulkopuolelta. Autiolla saarelle haaksirikkoutuvan miehen ja jättiläiskilpikonnan tarina kumpuaa hollantilaisen Michaël Dudok de Witin mielikuvituksesta.

Niagara-elokuvateatterin ohjelmistoon kolmen näytöksen ajaksi saapuva on lumoava, transsinomainen kokemus. Elokuvassa ei kuulla ensimmäistäkään repliikkiä. Edes tarinan robinsoncrusoemaisen päähenkilön nimi ei milloinkaan käy ilmi, koska mitä merkitystä sillä voisi olla?

Keväällä 2017 The Red Turtle oli ehdolla parhaan animaation Oscariin. Palkinnon vei Disneyn Zootopia. Se tuotti miljardi dollaria.

