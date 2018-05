Kiero rikossarja haittaa komisario Koskisen perheonnea – Seppo Jokisen uusin Tampere-dekkari on 23-osaisen, huippusuositun sarjan parhaimmistoa

Juha Sihto Aamulehti

Hyviä uutisia kaikille komisario Sakari Koskisen ystäville. Seppo Jokisen uusin poliisiromaani Lyödyn laki täyttää odotukset ja iskee jopa uutta kierrettä jo 23-osaiseksi kasvaneeseen sarjaan.

Kirja alkaa hengästyttävästi, sekuntikellon tarkkuudella kuvatusta tapahtumaketjusta. Se luo pohjan tiukalle rikosvyyhdelle, jonka silmukoissa komisario Koskisella ja muilla tamperelaispoliiseilla riittää setvimistä.

Hervannassa ilmoitetaan puukotuksesta. Mies hakataan henkihieveriin Kaukajärvellä. Kirurgi katoaa Hämpin parkissa. Perheen talo tuhoutuu tulipalossa. Raviohjastaja kuolee kesken treenin. Ovatko tapahtumat yksittäisiä tragedioita vai onko niillä jokin yhteinen nimittäjä?

Uutuudesta löytyy kaikki se, mitä Koskisen ja Jokisen fanit ovat tottuneet toivomaan ja saamaan: juurevaa jännitystä, samastuttavia henkilöhahmoja ja ripaus romantiikkaa.

Jokinen on rakentanut Lyödyn lakiin tavallista useampia tarinankulkuja, henkilöitä on paljon. Teksti kuitenkin vetää, tarina imee mukaansa ja paketti pysyy kasassa. Tarinan pääkonna tosin on niin häijy manipulaattori, että uskottavuus on välillä koetuksella.

Rikoksia ratkotaan hämäläisittäin rehdillä jalkatyöllä, älynystyröitä hieromalla ja vankalla ihmistuntemuksella. Rippunen toimintaakin on mukana, mutta verikekkereitä ei Jokisen seurassa tarvitse pelätä.

Uuteen kotiin

Koskis-dekkareissa rikosten ratkominen on vain puolet lukijan huvista. Yhtä tärkeää on saada tietää, miten tuttujen päähenkilöiden yksityiselämä sujuu.

Sarjan edellinen kirja, Vakaasti harkiten, jätti Koskisen harmittelemaan ikääntymistä ja jäykkiä polvia. Onneksi suhde työtoverin, rikosylikonstaapeli Ulla Lundelinin kanssa lämmitti tuiskahtelevaa komisariota.

Jukka Ritola / Aamulehti

Ehdin jo arvella, että Jokinen petailee Koskiselle eläkepäiviä, mutta pelko oli onneksi turha. Lyödyn laissa komisario on hyvässä vedossa ja vetreä kuin mikä.

Koskinen ja Lundelin ovat muuttaneet saman katon alle ja ostaneet omakotitalon Nekalasta Iidesjärven maisemista. Luvassa on pihatöitä, tupaantuliaisia ja kattotalkoita kuin parhaassakin perhesarjassa.

Vanha fani oikein liikuttuu, kun aiemmissa suhteissaan kovia kokeneella kaksikolla menee vaihteeksi hienosti. Tai siis niin hyvin kuin poliiseilla rikosromaanissa nyt voi mennä.

Dekkari dekkarissa

Jokinen on velho yhdistämään leppoisan, uskottavan arkielämän kuvauksen ja synkän rikosjuonen. Huumoria hän viljelee niukasti, mutta nyt sitä on mukana hippunen tavallista enemmän.

Järjestyspoliisin puolella vaikuttava Siiri Peippo on kirjoittanut esikoisdekkarin, jonka sivuilla vilisee kovin tutunoloisia hahmoja. Dekkari dekkarin sisällä synnyttää jopa aviokriisin, jota Koskinen joutuu rikosten ohessa ratkomaan. Ja ratkeaahan se rikos lopulta, tällä kerralla apuna käytetään jopa Aamulehden toimitusta.

Lyödyn laki on pitkän ja tasalaatuisen sarjan kärkeä. Myönnän, että olen todennut saman jo aiemminkin muutamasta Koskis-dekkarista, mutta minkäs teet, kun Jokinen vain parantaa tahtiaan.

Lopuksi varoitus Nekalan Sirppitiellä asuville. Voi olla, että seudulla parveilee tänä kesänä komisario Koskisen ystäviä etsiskelemässä 40-luvulla rakennettua punaista taloa, jossa on uusi peltikatto.