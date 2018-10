Keskiviikkona alkava Lost in Music paljastaa, miltä pop kuulostaa vuonna 2019 – kuuntele soittolistalta näytebiisi festivaalin 82 esiintyjältä

Antti Lähde Aamulehti

Neljä päivää, yhdeksän tapahtumapaikkaa ja 85 keikkaa – plus kaupan päälle disko, musavisa ja stand up -show.

Suomen suurimmaksi kaupunkifestivaaliksi paisunut Lost in Music tarjoaa tänäkin vuonna jotakin varmasti aivan jokaiselle.

Kahdestoista Lost in Music tuo Tampereen klubeille kourallisen suomipopin kirkkaimpia tähtiä (Olavi Uusivirta, Paperi T, Ruusut, tulevan albuminsa esittävä Iisa) mutta tuttuun tapaan festivaalin ohjelma painottuu nouseviin kykyihin.

Tsekkaa ainakin nämä

Tontario

Keskiviikon ykköstärppi on vaasalaislähtöinen tuottaja-dj Tontario (Olympia klo 22.30), joka levyttää brittiläiselle Anjunadeep-merkille ja on remiksannut islantilaissäveltäjä Ólafur Arnaldsia.

Torstain herkkuja ovat muun muassa suurten tunteiden laajakangasrockia soittava The Holy (Pakkahuone klo 19.30), jonka odotettu esikoisalbumi Daughter ilmestyi juuri, vuoden parhaalle kotimaiselle musiikkivideolle myönnettävän Kultapumpeli-palkinnon juuri saanut taidepopyhtye Color Dolor (Klubi klo 24) sekä 1990-luvulta ammentavaa elektronista musiikkia tekevä Detalji (Doris klo 24).

Perjantain esiintyvät muun muassa viime viikolla melankolisen Freda 4eva -esikoislevynsä julkaissut räppäri Melo (Pakkahuone klo 21.30) sekä tamperelainen Vuoret (Doris klo 00.30), jonka vaikuttava esikoisalbumi levy Portti ilmestyy 12. lokakuuta.

Lauantaina puolestaan selviää, mitä kuuluu kaksi vuotta sitten Tuulensuoja-EP:llään ihastuttaneelle folkpopparille Ylva Harulle (O'Connell's klo 21).

Festivaalin aikataulut näet täältä.

Kuuntele soittolista

Tälle soittolistalle on koottu näytekappaleet kolmea lukuunottamatta kaikilta Lost in Music -festivaalin esiintyjiltä.

Lost in Music: 2018

1. Aida – Kuplamuovii

2. Atlas – Feel

3. Awake Again – Below

4. Bess – Yhden liikaa

5. The Bitterlicks – Stay Close Enough

6. Block Buster – Sweet Mary Jane

7. Bottlecap – Cannot See

8. Karo Broman – Huoleni

9. Brymir – Chasing the Skyline

10. Cavallini & Shrty – Kultaa mun kaulas

11. Cledos – Swipe

12. Color Dolor – Running in the Dark

13. Cosmute – The Sky

14. Demonic Death Judge – Taxbear

15. Detalji – 1999

16. Donna and the Dynamiters – Our Man in Tokyo

17. Egokills – Karmageddon

18. Ensiferum – King of Storms

19. Founding Neverland – Saviors / Saints

20. Ghost World – Green Sixteen

21. Elias Gould – Maaliskuu

22. Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? – Bambi Act

23. Helsinki-Cotonou Ensemble – One Shot

24. The Holy – Fanfare III

25. Huuto! – Mä vihaan enkeleitä

26. Iisa – Jos se sattuu

27. InSammer – Monroe

28. Intiaanikesä – Tähdenlento

29. Karina – Mestarit

30. King Satan – Enter Black Fire

31. Lac Belot – Friendly Beast

32. Lepolan Akka & Kulkutauti – Kadun filosofiaa

33. M – Puhu mut pyörryksiin

34. Mafia Honey – Koira

35. Mansesteri – Sarkastinen

36. Marjut – But No

37. Matka maailman ympäri – Älä soita mulle tänä iltana

38. Medeia – Phenomenon

39. Melo – ching* ching*

40. Mendi Moon – Midnight Hours

41. Vili Mustalampi – Mango

42. New Deadline – To Hope

43. Neøv – Elysion

44. Niila – Green Light

45. Olli Antonio – Rullaan spotil

46. Onni Boi – Colors

47. Paperi T – Paniikki

48. Pastis – Amazon

49. Paul Elias – Mitä sil on välii

50. Planet Case – Average

51. Psychework – Fury and the Beast

52. Radio Supernova – Näkemiin

53. Raja – Osa mua

54. Red Eleven – Redneck's Promised Land

55. Rony Rex – Beepa

56. Ruma – Nolo

57. Ruusut – Glitchit

58. Rytmihäiriö – Räjähtävä lepakko helvetistä

59. Satama – Silkkaa kauhua ja katalepsiaa

60. Sitoi – Kun jumalat sulavat

61. Skein – Cartographer

62. Sofia – Your Arms

63. Spiritraiser – Sun

64. Jukka Takalo – Kuin kekäleitä

65. Tammela 33100 – Sammalsaari

66. Terri – Muurame

67. Tippa – Satutat mua

68. Tontario – Late

69. Tuohimaa – Kiiminkijoki

70. Tyrantti – Kobra

71. Töölön Ketterä – Anna mun elää

72. Ulpu – Jenny

73. Olavi Uusivirta – Tanssit vaikka et osaa

74. Valhe – Belfast

75. Verhot – Hiljaista aikaa

76. Versace Henrik & NCO – MAC Remix

77. View – Say It Again

78. Vilma Alina – Voimaeläin

79. Vuoret – Rannalle

80. Sini Yasemin – Adios

81. Ylva Haru – Tuulensuoja

82. Younghearted – Hullaannun