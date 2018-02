Kehitysvammaisten teatterille mittava apuraha Tampereella – teatterin johtaja ei avannut sähköpostia ja liikuttui tiedosta kyyneliin

Stina Kivinen Aamulehti

Suomen ainoa kehitysvammaisten teatteri, tamperelainen La Strada sai Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) 17 000 euroa apurahaa. Teatterin taiteellinen johtaja Anu Panula vain ei tiennyt siitä mitään.

–Auts, toteaa Panula puhelimessa syvän hiljaisuuden jälkeen.

Liikutus kuuluu Panulan äänestä, kun hän kertoo, ettei edes avannut Taikelta tullutta sähköpostia.

–Ajattelin, ettei sieltä kuitenkaan mitään tule. Tämä tuli niin puun takaa kuin mahdollista.

Suurimmasta järkytyksestä selvittyään Panula kertoo, että apuraha auttaa teatterin toimintaa aivan valtavasti.

Hän on kerännyt jo aiemmin adressin, jossa pyydetään Tampereen kaupunkia korottamaan teatterin saamaa avustusta. Se on tällä hetkellä 1500 euroa kuussa. Teatterin tilavuokra on kuussa 3000 euroa.

Adressissa on 1300 nimeä, ja se on tarkoitus luovuttaa kaupungille maanantaina.

Teatteri on välillä ollut niin pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa, että Panula on ottanut sen toiminnan tukemiseksi henkilökohtaista lainaa.

Lue lisää: Rahavaikeuksissa painiva kehitysvammaisten teatteri La Strada ei anna periksi: "Toiminta olisi loppunut, ellen olisi ottanut henkilökohtaista lainaa niin paljon, että olen lirissä"

Panulan mukaan apuraha menee kuitenkin muuhunkin kuin vuokriin tai lainan maksuun.

–Kyllä sen täytyy mennä. Teatterin toiminta on se, minkä vuoksi olen apurahaa hakenut. Olisi hienoa, jos joskus voisi maksaa jotain jollekin. Tähän asti kaikki on tehty talkootyönä.

Toinen haave on kunnollisen lavastuksen saaminen.

–Nyt lavastus on hoidettu niin, että jokainen on tuonut kotoaan jonkin rätin.

Panula sai Taikelta myös puolivuotisen taiteilija-apurahan, minkä takia hän ei uskonut, että teatteri voisi saada enää rahaa.

Myös teatteri on saanut aiemmin apurahoja, muttei Panulan mukaan koskaan näin suurta summaa.