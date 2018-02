Katsotuimmat elokuvat: Viikon kahdella tulokkaalla yhteensä 13 Oscar-ehdokkuutta.

Aamulehti

Tampereen viikonlopun katsotuimpien elokuvien listalle nousee kaksi kevään Oscar-ennakkosuosikkia.

Viidentenä avaa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, brittiläisen Martin McDonaghin (Kukkoilijat, Seitsemän psykopaattia) ohjaama rikosdraama, joka on ehdolla seitsemään Oscar-palkintoon.

Listan yhdeksäs, Phantom Thread, on ehdolla kuudessa kategoriassa. Paul Thomas Andersonin (Magnolia, There Will Be Blood) parisuhdedraaman pääosassa on Daniel Day-Lewis (kuvassa), uransa viimeisessä elokuvaroolissa.

Black Pantherilla jo 400 miljoonaa

Yhdysvaltain katsojatilaston kakkosena avaa Game Night, joka saa Suomen-ensi-iltansa perjantaina 2. maaliskuuta. Murhamysteerikomedian pääosissa nähdään Jason Bateman ja Rachel McAdams.

Listaykkönen Black Panther on kerännyt kahdessa viikossa pelkästään Pohjois-Amerikasta 400 miljoonan dollarin lipputulot.

VIDEO: Game Night -elokuvan traileri.