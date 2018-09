Katsotuimmat elokuvat juuri nyt: Veteraanihirviö pelotteli itsensä USA:n ykköseksi, mutta jäi meillä viidenneksi

Aamulehti

Tampereella The Predator on viikonlopun katsotuin ensi-ilta ennen Nuorta Astridia ja Papillonia, mutta jää katsojatilaston kolmanneksi.

Sarjan tuorein osa, Shane Blackin ohjaama The Predator, avaa Yhdysvaltain katsojatilaston ykkösenä. Avausviikon tulos, 24 miljoona dollaria, on hieman alakanttiin ennakko-odotuksiin nähden.

Elokuvat

Viikonlopun katsotuimmat

Tampere

1. (1.) Ihmeperhe 2

2. (2.) Nunna

3. (3.) Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

4. (4.) BlacKkKlansman

5. (–) The Predator

6. (5.) Mamma Mia! Here We Go Again

7. (6.) Megadolon

8. (–) Nuori Astrid

9. (7.) Mission: Impossible – Fallout

10. (–) Papillon

Yhdysvallat

1. (–) The Predator

2. (1.) Nunna

3. (–) Missä on Emily?

4. (–) White Boy Rick

5. (2.) Crazy Rich Asians

6. (3.) Peppermint

7. (4.) The Meg

8. (5.) Searching

9. (–) Unbroken: Path to Redemption

10. (6.) Mission: Impossible – Fallout

Lähde: Finnkino ja IMDB.