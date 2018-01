Katsotuimmat elokuvat juuri nyt: Sirkuspioneerin tarina avaa Tampereen katsotuimpana

Forever My Girl on country-musiikilla höystetty romanttinen draama.

Christian Gudegastin ohjaaman pankkiryöstöelokuvan Den of Thievesin pääosassa nähdään Gerard Butler.

Sirkusyrittäjä P.T. Barnumista (1810–1981) kertova musikaali The Greatest Showman nousi heti ensi-iltaviikonloppunaan Tampereen katsotuimmaksi elokuvaksi. Michael Graceyn ohjaaman elokuvan pääosassa nähdään Hugh Jackman.

Elokuvat

Viikonlopun katsotuimmat

Tampere

1. (–) The Greatest Showman

2. (3.) Kaikki oikein

3. (1.) Star Wars: The Last Jedi

4. (2.) Solsidan

5. (4.) Tuntematon sotilas

6. (5.) Jumanji: Welcome to the Jungle

7. (7.) Idän pikajunan arvoitus

8. (6.) Ferdinand

9. (10.) Yösyöttö

10. (8.) 95

Yhdysvallat

1. (1.) Jumanji: Welcome to the Jungle

2. (–) 12 Strong

3. (–) Den of Thieves

4. (2.) The Post

5. (5.) The Greatest Showman

6. (7.) Paddington 2

7. (3.) The Commuter

8. (6.) Star Wars: The Last Jedi

9. (4.) Insidious: The Last Key

10. (–) Forever My Girl

Lähde: Finnkino, IMDB.