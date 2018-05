Taideteokselle tapahtuu kummia, kun sitä katsoo kännykän kautta

Raili Roth Aamulehti

Purnun kesänäyttely esittelee sarjan Miikka Vaskolan maalauksia, jotka muuttuvat älykännykän kameralla katsottaessa. Teoksissa on Vaskolan mukaan kyse hyvin alkeellisesta lisätyn todellisuuden tekniikasta.

–Samalla tässä ei ole kyse lisätystä todellisuudesta, koska teokseen ei nimenomaan lisätä mitään. Samassa teoksessa on kaksi ulottuvuutta.

Oneself as Another -sarjan musteella, hiilellä ja liidulla piirretyt muotokuvien valo ja varjot ovat vaihtaneet paikkaa. Katsoja näkee näyttelyssä ensin negatiivin kuvasta.

Kun älykännykän tai -tabletin näytön väriasetukset on käännetty negatiiviksi, katsojalle avautuu kameran kautta kuva positiivina. Muotokuvien henkilöiden ilmeet ja kasvonpiirteet näyttävät muuttuvan.

Jussi Tiainen

Vaskolan näyttelyn nimi Beyond viittaa kuvaan, jota on katsottava pintaa syvemmälle ja sen läpi, jotta näkisi eri ulottuvuudet. Taiteilija kyseenalaistaa tapaa, joilla kuvia katsotaan.

Vaskola etsii keinoja ihmisen esittämiseksi monimuotoisempana maalauksessa.

Ihminen ei mahdu yhteen kuvaan

Vaskolalle ei ole niin tärkeää keitä henkilöt ovat. Hän etsii muotokuvissaan yhteyttä kuvan henkilöön, minkä hän uskoo välittyvän myös katsojalle.

–Ihminen ei mahdu yhteen kuvaan. Aina on jotain, mitä ei kerralla havainnoi. Esitän Oneself as Another -sarjassa saman ihmisen kaksi puolta samassa kuvassa. Yksilö nähdään samassa kankaassa kaksi kertaa.

Vaskolan mielestä hänen tavassaan lähestyä muotokuvaa ole kyse varsinaisesta uutuudesta. Samat välineet ja mahdollisuudet tehdä kuvaa ovat olleet tarjolla jo pari vuosisataa.

Periaatteessa mikään ei muutu, mutta nykytekniikan avulla näemme toisin, lisää ja eri tavalla.

Purnun kesänäyttely avautuu 17.6. Seitsemässä näyttelypaviljongissa on Vaskolan lisäksi teoksia Radoslaw Grytalta, Grönlund-Nisuselta, Sirpa Hynniseltä ja Vesa-Ville Saariselta, Jan Jämséniltä, Tuula Lehtiseltä, Niko Luomalta, Leena Niolta, Paula Ollikaiselta, Maarit Suomi-Väänäseltä ja Camilla Vuorenmaalta.

Kesänäyttelyn ovat kuratoineet ja tuottaneet Eerika Malkki ja Jari Granholm.

Aamulehti kertoo myöhemmin lisää kesänäyttelystä.

Purnun Toisto-kesänäyttely 17.6.–12.8.