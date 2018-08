Katso kuvat: tällainen on juuri paljastettu Eppu Normaali -veistos – Näin yhtye kommentoi kunnianosoitusta

Jenna Keto-Tokoi Aamulehti

Ylöjärven kaupungintalon aukiolla on keskiviikkona julkistettu Eppu Normaali -yhtyeen juuria kunnioittava Alamökki-veistos, jonka on tehnyt kuvanveistäjä Kimmo Schroderus.

Kuvanveistäjä kertoo saaneensa idean alamökistä heti projektin alkumetreillä. Veistoksen mallina on toiminut Eppu Normaalin ensimmäisen treenikämpän, sittemmin studiona palvelleen alamökin päätyseinä.

Kuvanveistäjän käyttämä muottitekniikka mahdollisti sen, että veistoksessa näkyy vanhan mökkiseinän pintaa uurteineen ja yksityiskohtineen. Teos on tehty haponkestävästä teräksestä.

–Suurellakin tarinalla on lähes aina pieni alku. Alamökki on ollut poikkeuksellisen tärkeä Eppu Normaalin alkuvaiheiden ja koko olemassaolon mahdollistaja, eikä alamökin merkitys yhtyeelle ole kadonnut alkuvuosien jälkeenkään, Kimmo Schroderus sanoo tiedotteessa.

Alamökki liittyy Martti ja Mikko ”Pantse” Syrjän perheen ja veljesten yhtyeen historiaan mutta myös Ylöjärven menneisyyteen. Alamökki on toiminut yhtyeen harjoitustilana, mutta aikanaan myös Takamaan vanhan koulun keittolana.

Silja Viitala

Syrjä kuvailee yhtyeen tuntoja innostuneeksi.

–Historiallista on myös se, että kaupunki osoittaa arvostustaan meille tällä tavalla. Se on tuntunut ihmeelliseltä ja hienolta. Tämä on ensimmäinen asia, joka saa meidät nöyrtymään minkään edessä.

–Ajatus alamökin seinästä Ylöjärven keskusaukiolla oli humoristinen. Tuumimme, että tämä olisi todellista seinästä revittyä huumoria, Syrjä sanoo.

Syrjän mukaan yhtye innostui veistoksen ideasta heti. Hän kuvailee, että veistoksesta tuli kaunis, kookas ja kiiltävä esine, jolla on esteettistä arvoa.

Veistoksen jalusta on Kurun harmaata graniittia. Sen budjetti on noin 100 000 euroa. Summa on katettu pääosin kaupungin saamilla testamenteilla, jotka on osoitettu kulttuuritarkoitukseen.

–Tämä on ollut poikkeuksellinen, sanoisin jopa historiallinen hanke. On hienoa, että Ylöjärven ja Eppu Normaalin pitkä yhteinen tarina sai myös tällaisen muodon. Uskon, että veistos lisää Ylöjärven tunnettuutta ja vahvistaa osaltaan kaupungin matkailun kehittämistä, jota viedään eteenpäin yhdessä alueen yrittäjien kanssa, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto sanoo.