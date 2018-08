Katso elokuvia ulkona viltin alla

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Ilokuun pimeät ja ainakin teoriassa lämpimät illat kutsuvat juuri tällaisiin keksintöihin: esittämään ulkoilmaelokuvia. Kun mukaan heitetään vielä livesäestys, alkaa tilaisuus kuulostaa todella tunnelmalliselta.

Laikun ulkoilmaleffoissa esitetään siis mykkäelokuvia livemusiikin säestyksellä. Lauantaina vuorossa on Lotte Reinigerin siluettianimaatio Adventures of Prince Achmed (1926). Elokuva pohjautuu Tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Se on yksi varhaisimmista pitkistä animaatioista.

Erityisenä herkkuna on säestys: Al Farabi Band soittaa perinteisillä arabialaisilla instrumenteilla.

Elokuvan kesto on 65 minuuttia.

Paikan päällä myydään popcornia. Ota oma viltti mukaan lämmikkeeksi. Jos sataa, elokuvia katsellaan Kulttuuritalo Laikun Musiikkisalissa.

Laikunlavan leffaillat: Adventures of Prince Achmed & Al Farabi Band la 18.8.2018 klo 20:30. Laikunlavalla. Vapaa pääsy.