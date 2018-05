Karoliina Blackburn ja Eero Ritala ovat Ex-Onnellisten uusi eropari – Hanna eroaa Paavosta ja ihastuu narsistiin

C More

Raili Roth Aamulehti

Freelance-näyttelijä Karoliina Blackburn on ristiriitojen vaivaama Hanna Ex-Onnellisten kakkoskaudella. Blackburn oli onnellinen päästessään mukaan Johanna Vuoksenmaan käsikirjoittamaan ja ohjaamaan draamasarjaan.

–Olen tehnyt aika monta kymmentä kameratyötä, jossa roolihahmo tulee nähdyksi miehen kautta. Johannan kirjoittamat hahmot ovat monisyisiä, hauskoja ja täysin ehjiä. Traaginen ja hauska kohtaavat monessa kohtauksessa.

Ex-Onnelliset kertoo eronneille lapsiperheille rakennetusta taloyhtiöstä. Ensimmäisellä kaudella tuli tutuksi esimerkiksi Kekkosten kolmiodraama, kun Laura (Miia Nuutila) ja Kalle (Mikko Nousiainen) setvivät perhesuhteitaan Oonan (Ria Kataja) astuttua mukaan kuvioihin.

Toisen kauden alkaessa talo on ollut asuttuna kaksi vuotta. Asukkaiden ensivaiheen shokkireaktiot ovat ohi. Blackburnin Hanna ja Eero Ritalan Paavo muuttavat juuri eronneena pariskuntana taloon liikuntavammaisen Aapo-poikansa (Halti Toppinen) kanssa.

Hannan ruuvi on kireällä

Hanna on Blackburnin mukaan ristiriitojen vaivaama hahmo.

–Hannan ruuvi on vedetty kireälle joka suuntaan. Hänellä on jäänyt monia isoja asioita käsittelemättä. Paavo taas on aivan erilainen tyyppi.

Blackburn teki Ex-Onnellisissa ensimmäistä kertaa töitä Ritalan kanssa. Ritala osoittautui lämpimäksi ja viisaaksi mieheksi ja siten turvalliseksi vastanäyttelijäksi.

Teinipojan äitinä Blackburn eläytyi erityisen mielellään myös Haltin äidiksi. Blackburnin omatkin muistot yläasteen ajoilta ovat yhä kirkkaina mielessä.

–Yksi kauden hienoimmista jaksoista itselleni oli se, jossa kaikki talon naiset kohtaavat. Oli tosi hauskaa tavata kaikki naisnäyttelijät ja talon muitakin hahmoja.

Pappapuolet jo monessa perheessä tuttuja

Hannan uuteen elämään astuu myös narsistinen mutta komea Angelos Kouros. Häntä esittää muusikko Sebastian Rejman.

Draamasarjan monet hurjat käänteet ovat Blackburnin mielestä uusperheiden aikaan täysin mahdollisia ja uskottavia.

Hyvin monessa suvussa on jo sisarpuolia, uusia puolisoita ja pappapuolia. Laajennetun perheen suhteet koettelevat välillä jokaista.

–Uusperhe on myös iso rikkaus. Olin tosi riemuissani, kun pojan rippijuhlissa oli mukana niin monenlaista sukulaista.

Erilaiset uusperhekuviot ovat Blackburnin mielestä toimivia, kun lapset vain näkevät, että vanhemmat kunnioittavat toisiaan.

Draaman näivettyminen surettaa

Freelance-näyttelijänä Blackburnia surettavat Ylen päätökset, jolla draaman tuotanto näivetetään Tampereen Tohlopista. Tampereella on näyttelijäkoulutus ja Suomen toiseksi suurin näyttelijäyhdistys, joten kaupungissa on satoja näyttelijöitä.

Blackburn on ollut Tohlopissa mukana monien television draamasarjojen kuvauksissa. Kuvaajilta, lavastajilta ja koko tiimiltä löytyy valtavasti ammattitaitoa.

Monilla on myös harvinaisia kädentaitoja. Eräs puvustaja esimerkiksi neuloo aidoista hiuksista peruukkeja.

–Tämäkö on alueellista yhdenvertaisuutta? Nämä päätökset eivät mene millään muotoa jakeluuni.

Ex-onnelliset 2. kausi, jaksot 1–2, 31.5. C More