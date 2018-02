Karin Erlandsson sai Runeberg Junior -palkinnon

STT Helsinki

Runeberg Junior -kirjallisuuspalkinnon saa Karin Erlandsson teoksestaan Pärlfiskaren, joka on suomeksi julkaistu nimellä Helmenkalastaja. Kirjan on kuvittanut Tuuli Toivola ja suomentanut Tuula Kojo.

Helmenkalastaja on ensimmäinen osa neljän kirjan sarjassa, joka kertoo myyttisen helmen, Silmäterän, etsinnästä.

Raadin mukaan Helmenkalastaja on klassinen ja jännittävä fantasiakertomus taianomaisesta mutta todentuntuisesta maailmasta. Se on kirja kaipuusta, ystävyydestä ja siitä, mikä elämässä on tärkeää.

Runeberg Junior -palkinto myönnetään suomen- tai ruotsinkieliselle lastenkirjalle. Palkinnolla halutaan edistää lasten lukuintoa.