Kansantanssi pelastaa Viron – Baletti on jäänyt sivuun, kun Tallinnan yliopistossa opetetaan nykytanssia ja folklorea

Matti Kuusela Aamulehti, Tallinna

Onpa omituinen, kutkuttava, lähes epäpyhä olo: puhumme asiallisesti ottaen baletin ja nykytanssin eroista, mutta itse asiassa puhumme Venäjästä ja Virosta.

Paikka on Tallinnan yliopiston koreografisen instituutin kotoisen ahdas kahvio Narvamaantiellä.

Minua vastapäätä istuu tanssija, koreografi, opettaja Rene Nõmmik jonka kanssa olen juuri kiertänyt yliopiston taideaineiden yhtä aikaa kiehtovan uuden ja houkuttavan vanhan laitoksen.

Hänen viereensä on istahtanut, tai oikeastaan lennähtänyt, instituutin johtaja Tiina Ollesk.

–Olen opiskellut Pietarissa. Siellä tanssi tarkoittaa vain yhtä asiaa: balettia. Jokaisesta tytöstä halutaan tehdä joutsen, jokaisesta pojasta Nurejev. Ja ainoastaan yhdellä ja samalla tavalla, siis ankaralla hierarkialla ja kurilla, sanoo Ollesk.

Kimmo Penttinen

Renee Nõmmik nyökkää.

–Se on väärä, surullinen tie, joka ei johda muuhun kuin pettymyksiin. Kuinka monta tanssiunelmaa joutsenen takia tapetaankaan?

Nõmmik ja Ollesk ovat edelleen jatkuvasti yhteydessä Pietariin. Eikä mikään ole muuttunut.

–Ajattele. Yli viisi miljoona ihmistä. Eikä mitään muuta tanssia kuin baletti. Se polkee ja tukehduttaa alleen kaiken.

Kansantanssi tasavahvana

Jos Pietarissa vallitsee baletin diktatuuri, niin Tallinnan yliopistossa klassisen baletin opetus on tätä nykyä vain vähäisessä sivuosassa.

Nykytanssin rinnalla opetusohjelmassa on tasavahvana – folklore, kansantanssi!

–Luulen, että ilmiö on maailmassa ainutlaatuinen. Mutta Virossa kansantanssi ei ole vain tanssia. Se on poliittinen kannanotto samalla tavalla kuin kieli. Kansantanssi on tärkeä osa oman identiteetin luomista, se tuo ihmiselle lohtua, suojaa ja uskoa tulevaan, sanoo Nõmmik.

–Kansantanssin opetus aloitetaan päiväkodeissa, sitä jatketaan kouluissa, koko loppuelämän. Ei ole mitään muuta ilmiötä, joka toisi lapset, nuoret, keski-ikäiset ja vanhukset yhteen yhtä kauniilla tavalla.

–Kansantanssiryhmässä pitää olla vähintään kahdeksan paria, siis 16 ihmistä. He kokoontuvat yhteen harjoittelemaan joka viikko. Onko maailmassa mitään sosiaalisempaa kuviota, Nõmmik kysyy.

Niinpä. Ei tule heti mieleen. Ei taida Suomessa samaan pystyä edes jääkiekko. Pelastaako kansantanssi siis Viron?

–Ehkäpä hyvinkin, hymyilevät Nõmmik ja Ollesk.

Ja Tiina Ollesk lisää:

–Ei ole parempaa vastausta kuin tanssi. Mihinkään kysymykseen.

Nuiva suhtautuminen

Entä miten tanssin ammattilaiset suhtautuvat Tallinnan kulttuuriylpeyteen, Estonia-teatterin balettiesityksiin?

Nõmmik ja Ollek vilkaisevat toisiaan, hymyilevät vähän vinosti.

–No, kävimme katsomassa yhtä ensi-iltaa. Esityksestä ei pahaa sanaa: rivit olivat suoria, hypyt korkeita. Mutta ei siitä voi nauttia, kun tietää, mitä kaiken takana on.

Mitä kaiken takana sitten on?

–Tapettuja unelmia, ikärasismia. Ja mikä pahinta: tällä hetkellä Estoniassa ei taida olla ainuttakaan virolaistanssijaa. Kaikki ovat Venäjältä tai Saksasta, Englannista, Ranskasta.

Millaista ikärasismia?

–Yksi loistava primadonna erotettiin 40-vuotiaana. Syyksi ilmoitettiin suoraan, että hän on liian vanha. Eihän siinä ole mitään järkeä, sielusta ja sydämestä puhumattakaan. Esityksissä pitää olla eri-ikäisiä ihmisiä, elämänkokemusta, näkemystä, tunnetta, syvyyttä.

Viereisessä huoneessa istunut nainen ei malta olla puuttumatta puheeseen.

–Eivät Estonian esitykset ole tanssia. Ne ovat kahvi ja konjakki -kulttuuria. Eihän niissä käy kuin turisteja, sanoo tanssikriitikkoja kouluttava (!) Heli Einasto.

–Viron ja koko maailman paras tanssikriitikko, esittelee Nõmmik naisen.

Pojat eivät halua tanssijoiksi

No hyvä. Lähdemme katsomaan toisen vuosikurssin harjoituksia – nykytanssin ryhmä valmistautuu vierailevan koreografin Karl Sacksin johdolla torstain ensi-iltaa varten, joka pidetään KorFestin yhteydessä.

Yksitoista tyttöä, yksi poika.

–Tiedän, se on surullista mutta totta: pojat eivät halua tanssijoiksi. Tai ei se niin ole: vanhemmat eivät halua pojistaan tanssijoita. Syyt ovat toisaalta syvällä psykologiassa, mutta toisaalta myös taloudessa: tanssijoiden palkat ovat surkeita.

Nõmmik kertoo opiskelijoiden taustasta.

–Poika on tullut katutanssista, yksi tyttö flamencosta, kolme baletista. Ensin heillä oli vähän vaikea luopua askelista, nyt he näkevät tanssin jo toisin silmin. Ja nauttivat siitä, ymmärtävät, että tanssiminen on paljon enemmän kuoleva joutsen.

Nõmmikin mukaan opiskelijoiden on vuosi vuodelta vaikeampaa löytää liike sisältään, saada tuntuma ruumiiseensa.

–Minusta on aivan selvää, että se johtuu älypuhelimista ja tableteista. Nuorten maailma on pirstaloitunut, keskittymiskyky kadonnut. Samalla yhteys itseen on katkennut. Ja silloin on mahdotonta tanssia.

"Olkaa ylpeitä tanssijoistanne"

On tullut aika poistua Tallinnan yllättävän kodikkaasta yliopistosta. Rene Nõmmik kehuu vuolaasti Aamulehden Tallinaan tekemää rynnäkköä, josta kuuli Viron aamutelevisiossa

–Eihän tämän parempaa kulttuurivaihtoa voi kuvitellakaan. Toivon totisesti että virolaiset lehdet tekevät saman. Kaipaan kovasti suomalaista tanssia, juttuja siitä.

Mitä eniten?

–Tommi Kittiä! Se on mies on nero, kukaan ei näe tanssia samalla tavalla, hengitä sitä. Katsoimme internetistä myös Tero Saarisen Kullervon. Vau, uskomattoman upea. Olkaa ylpeitä tanssijoistanne!