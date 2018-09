Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi pelasti näyttelijä Mikael Persbrandtin kokaiinilta – elämäkerta paljastaa vauhdikkaita yksityiskohtia suosikkinäyttelijän elämästä

Marja Aaltio Aamulehti, Helsinki

Kirjassa Persbrandtin alkoholin ja kokaiinin käyttö nousee suureen osaan. Harva tosi fanikaan on tiennyt, miten paljon mies on valkoista kuningatarta – kuten hän kokaiinia nimittää – kiskonut nenäänsä.

Ruotsalainen näyttelijä Mikael Persbrandt on ristiriitainen hahmo. Hän hurmaa katsojan jäänsinisillä silmillään ja intensiivisellä näyttelemisellään. Toisaalta hän on paha poika, joka käyttää huumeita, juo viinaa, pettää puolisoaan ja kaveeraa rikollisten kanssa.

"Uudenvuoden aamuna (2015) join viimeisen paukkuni; se oli pontikkaa, jota kaivoin muovikanisterista. Istuin alasti sohvalla ja kuuntelin Pink Floydin, "The Dark Side of Moon", kunnes lasi oli tyhjä. Ja äkkiä sain varmuuden. Se on ohi nyt."

3. Moottoriurheilu

Vauhdin hurma jatkuu läpi elämän: "Kiinnostus moottoreihin pelasti henkeni"

"Kiinnostukseni moottoreihin on luultavasti pelastanut henkeni, se on ollut turvaköysi, joka on yhdistänyt minut elämään. Kilpa-ajot ovat olleet minulle pakopaikka, kun kaikki muu elämässäni on ollut kaaoksessa."

Mikael Persbrandt sai ensimmäisen moponsa 14-vuotiaana. Nykyään hänen autotallistaan löytyy pari Ferraria, Porche, Mersuja, useita moottoripyöriä – ja tilan töihin käytettävä traktori.

Persbrandt asui lapsena lähellä Barkabyn motocrossrataa, ja hän pyöräili sinne usein katsomaan kisoja. Poikana hän jopa haaveili tulevansa moottoriurheilutähdeksi. Lajit olivat kuitenkin yksinhuoltajaäidin kukkarolle liian kalliita.