Kaksi tamperelaismiestä kisaa unelmien poikamiestytön sydämestä – tässä he ovat

Elina Laurila Aamulehti

Bachelorette Suomen 13 mieskilpailijaa on julkistettu. Mukana on kaksi tamperelaista, jotka yrittävät hurmata unelmien poikamiestytön Jennyn.

29-vuotias Jose on LVI-asentaja, joka harrastaa myös road racingia moottoripyörällä.

Teemu Neuronen / Nelonenmedia

25-vuotias Leo on ammatiltaan rahoitusneuvoja, joka pelaa vapaa-ajallaan futsalia.

Teemu Neuronen / Nelonenmedia

Heidän lisäkseen unelmien poikamiestytön yrittävät hurmata esimerkiksi entinen ammattijääkiekkoilija Joona Joensuusta, Big Brother -kilpailijanakin tutuksi tullut Tero Helsingistä ja Scandinavian Hunks -tanssija Kimmo Helsingistä.

Suomen ensimmäinen bachelorette on 35-vuotias Jenny, joka on tullut tutuksi Bachelor Suomen ensimmäiseltä kaudelta, jossa unelmien poikamiehenä oli Juha Rouvinen. Rouvinen on nykyään naimisissa Jutta Rouvisen (entinen Gustafsberg) kanssa.

Bachelorette Suomi alkaa Livillä 1.10.