Kaksi sydänverellä näyttelevää Rachelia kantaa yhteisönsä hylkimien naisten rakkaustarinaa

Janne Kaakko

Taiteessa tuskin on ajattomampaa aihetta kuin rakkaus. Aihe kiehtoo, koska kyseessä on tärkeä pala ihmiselämää. Jokaisella tulisi olla oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi, tuntea läheisyyttä ja ilmaista kiintymystään toista kohtaan myös fyysisesti.

Tosi rakkaus on vapautta, keskinäistä kunnioitusta ja oikeutta omiin tunteisiin. Ketään ei voi pakottaa rakastumaan ja rakastamaan. Ja silti niin on maailman sivu yritetty tehdä. On asetettu rakkaudelle rajoja, kieltoja ja sääntöjä siitä, millaista on sopiva rakkaus ja ketä ja miten ihmisten olisi suotavaa toisiaan rakastaa.

Intensiiviset roolit

Näitä rakkauden rajoja ja tabuja kuvaa Fantastisesta naisesta aiemmin tänä vuonna Oscarin saanut Sebastián Lelio tuoreessa elokuvassaan. Kyseessä on chileläisen elokuvantekijän ensimmäinen englanninkielinen elokuva ja samalla lyhyen ajan sijaan jo toinen teos, jossa hän käsittelee seksuaalivähemmistöön kohdistuvaa syrjintää.

Tarina nojaa Naomi Aldermanin samannimiseen romaaniin ja ammentaa voimansa kahden Rachelin intensiivisistä roolisuorituksista.

Rachel Weisz esittää newyorkilaista valokuvaajaa Ronitia, joka tekee suru-uutisen kuultuaan paluun juurilleen Lontooseen, hänet seksuaalisuutensa tähden tuominneen ortodoksijuutalaisen yhteisön pariin. Sieltä epäluuloisten ja tuomitsevien katseiden seasta hän löytää teini-iän ihastuksensa Estin.

Rachel McAdamsin tulkitsema Esti on taipunut yhteisön naiselle varaamaan rooliin ja päätynyt naimisiin kaksikon lapsuudenystävän Dovidin (Alessandro Nivola) kanssa. Mies vakuuttaa liiton onnellisuutta, mutta vaimon ilmeet kertovat toista.

Pian vanhat tunteet nousevat pintaan ja uusi skandaali on valmis. Weisz ja McAdams äityvät yhteisön sylkykuppeina rooleihin, joissa vuosikausia kestänyt itsepetos ja oman seksuaalisuutensa kieltäminen saavat purkautuessaan sydänveren ja syljen makuisen tulkinnan. Verkkainen, intiimi kerronta, tummanpuhuva kuvamaailma ja kumea uskonliturginen äänimaisema tukevat tyylikkään vähäeleistä ja alakuloisen kaunista tunnelmaa.

Kaksi vaihtoehtoista

Ohjelmistoa hallitsevan supersankari- ja tähtisoturimellastuksen vastapainoksi tarjolla on vaihtoehtoelokuvaa, jolla on paljon yhteistä viikon toisen arthouse-ensi-illan kanssa.

Tottelemattomuus ja Mitä meistä puhutaan ovat molemmat kuvauksia uskontojen patriarkaalisista asenteista, kapeista sukupuolirooleista ja yrityksistä ahtaa yksilön identiteettiä yhteisön sanelemiin raameihin. Samalla ne väistämättä myös liittyvät parhaillaan kiivaana vellovaan tasa-arvokeskusteluun.