Kaivoskaupungin poika tahtoo tanssimaan, ja Tammerkosken pankista ryöstetään timantti

Nina Lehtinen Aamulehti

Muutama viikko sitten Tampereen Työväen Teatterilla alkoivat Billy Elliot -musikaalin harjoitukset ja koko 55-henkinen työryhmä pääsi tapaamaan toisensa ensimmäistä kertaa.

Vauhtia on riittänyt.

– Lasten ilo on tarttuvaa. Olemme jo nyt ällistyneitä lapsitähtiemme tasosta ja omaksumiskyvystä. He työskentelevät ahkerasti, heittäytyvät täysillä ja itkettävät meitä aikuisia osaamisellaan päivittäin, kertoo lokakuussa ensi-iltansa saavan suurmusikaalin ohjaaja Samuel Harjanne.

Billy Elliotin ensi-ilta on 18. lokakuuta. Nimiroolissa vuorottelee kolme tiukan seulan läpikäynyttä lapsinäyttelijää: Osku Perkiö, Jiri Rajala ja Simo Riihelä.

Tampereelta ryöstetään timantti

Syyskuussa suurella näyttämöllä saa kantaesityksensä myös näyttelijäntaitoja ja lavastajan kekseliäisyyttä testaava brittikomedia Tämä on ryöstö!

Lontoosta tuodun ja Tampereelle sovitetun The Comedy About A Bank Robbery -näytelmän takana on Näytelmä joka menee pieleen -työryhmä Henry Lewis, Jonathan Sayer ja Henry Shields.

Tampereelle komedian 1950-luvulla tapahtuvasta timanttiryöstöstä on sovittanut Mikko Koivusalo, ja sen ohjaa Tommi Auvinen.

Kotimaisia kantaesityksiä

Eino Salmelaisen näyttämölle on syksyksi tulossa kolme kotimaista kantaesitystä.

Näistä Pässi on Sirkku Peltolan uusin käsikirjoitus ja ohjaus. Inhimillinen teos kertoo tämän hetken suomalaisista, toiveikkaasta kainuunharmaspässistä ja paperittomasta Bagdadin filharmonikkojen sellististä.

Pässiä varten teatterin lavalle palaa eläkepäiviltään myös Tuire Salenius.

Kari Sunnari

Elokuun lopulla samalla näyttämöllä saa ensi-iltansa Tiina Puumalaisen ohjaama jännitysdraama The Nether. Esitys sijoittuu lähitulevaisuuteen, virtuaalitodellisuuksien verkostoon, jossa käyttäjä pääsee toteuttamaan sairaimmatkin mielihalunsa. Kauhua on sen verran luvassa, että näytelmän suositusikärajaksi on laitettu 16 vuotta.

Junnu Vainion lauluihin perustuva musiikkinäytelmä Vanhoja poikia saa ensi-iltansa marraskuussa. Tommi Auvisen ja Seija Holman yhdessä käsikirjoittaman näytelmän ohjaa Auvinen ja vanhoina poikina nähdään Taneli Mäkelä, Esko Roine, Tuomas Uusitalo ja Puntti Valtonen.

Komedia työelämästä

Kellariteatterissa nähdään Mika Ripatin komedia Vakavuusongelma, joka kertoo ihmisistä työssä ja maailmasta, jossa ei tunnu olevan enää mitään järkeä. Ohjaus on Aleksis Meanyn.

TTT-Klubin syksyn 2018 komediauutuus on tamperelaisen tv-käsikirjoittaja Anne Prokofjeffin kahden naisen karaokeshow Kuumia aaltoja, jonka ohjaa Tiina Brännare.