Kaikki oikein jäi pari sijaa täysosumasta – Star Wars jatkaa Tampereen katsotuimpana

Steven Spielbergin poliittinen trilleri The Post perustuu 1970-luvun Vietnamin sotaa koskevaan tietovuototapaukseen, joka tunnetaan Pentagonin papereina. Elokuva sijoittuu Washington Postin toimitukseen. Pääosissa nähdään Meryl Streep ja Tom Hanks. Elokuva nähdään Suomessa 2. helmikuuta.

Yhdysvaltain kymmenen kärkeen nousee neljä elokuvaa, joista karhuherrasta kertova lastenelokuva Paddington 2 on pyörinyt Suomen elokuvateattereissa jo marraskuusta lähtien.

"Elokuva yrittää tehdä kaiken oikein. Se on turhan varovainen komedia suomalaisista, jotka eivät taida sittenkään ansaita materiaalista onnea", Salminen kirjoitti arviossaan.

Viikonlopun katsotuimmat

1. (1.) Star Wars: The Last Jedi

2. (2.) Solsidan

3. (–) Kaikki oikein

4. (3.) Tuntematon sotilas

5. (5.) Jumanji: Welcome to the Jungle

6. (4.) Ferdinand

7. (8.) Idän pikajunan arvoitus

8. (6.) 95

9. (–) Downsizing

10. (9.) Yösyöttö

1. (1.) Jumanji: Welcome to the Jungle

2. (–) The Post

3. (–) The Commuter

4. (2.) Insidious: The Last Key

5. (4.) The Greatest Showman

6. (3.) Star Wars: The Last Jedi

7. (–) Paddington 2

8. (–) Proud Mary

9. (5.) Pitch Perfect 3

10. (8.) Darkest Hour

Lähde: Finnkino, IMDB.