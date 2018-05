Kaikki huippumaestrot lähietäisyydeltä nähnyt viulisti kehuu vuolaasti Rouvalia: "Hänen taitonsa tuovat mieleen Claudio Abbadon”

Harri Hautala Aamulehti

Israelilainen viulisti Guy Braunstein ja kapellimestari Santtu-Matias Rouvali kohtasivat Pariisissa viime vuonna, kun he esittivät Ranskan radion filharmonikkojen kanssa Dmitri Shostakovitshin ensimmäisen viulukonserton.

–Meille tuli heti tunne, että tämä pitää uusia. Nyt se tapahtuu Tampereella, Braunstein iloitsee.

Hän soittaa solistina Tampere Filharmonian kevätkauden päätöskonsertissa perjantaina. Braunsteinin ja orkesterin musisointia voi kuunnella Aamulehden verkkosivujen kautta suorana lähetyksenä osoitteessa aamulehti.fi.

Guy Braunsteinin, 46, ura on mielenkiintoinen. Hän aloitti solistina ja kamarimuusikkona, kunnes siirtyi 28-vuotiaana maailman arvostetummalle orkesteripaikalle Berliinin filharmonikkojen konserttimestariksi.

–Kaikki sanovat, että olin nuorin siihen tehtävään valittu soittaja, mutta en ole itse perehtynyt orkesterin historiaan niin hyvin, hän naurahtaa.

Braunstein soitti Berliinin filharmonikoissa vuoteen 2013 asti. Sitten hän päätti palata takaisin soolouralleen. Vuorokaudesta yksinkertaisesti loppuivat tunnit.

–Huomasin, että tein yhä enemmän vierailukeikkoja solistina ja kapellimestarina. Lisäksi perheeseemme syntyi ensimmäinen lapsi. Kaikkeen ei enää ollutkaan aikaa, joten luovuin orkesterityöstä.

Rattlen tähtihetket

Braunsteinin vuodet Berliinissä osuivat taiteellisesti antoisaan aikaan. Hänen aloittaessaan orkesterissa ylikapellimestarina oli vielä Claudio Abbado, sitten kymmenen vuotta kului Sir Simon Rattlen tahtipuikkoa seuraillessa.

–Vuodet filharmonikoissa olivat kerta kaikkiaan upeaa aikaa. Kasvoin siinä orkesterissa taiteilijana ihan valtavasti.

–Opiskelin viulistiksi Israelissa ja Amerikassa, mutta vasta Berliinin filharmonikoissa opin todella tekemään musiikkia. Se orkesteri muutti minut perin pohjin.

Millä mielin katselet Simon Rattlen pian päättyvää johtajakautta?

–Meillä oli ylä- ja alamäkiä, mutta niin oli orkesterilla myös Herbert von Karajanin ja Abbadonkin kanssa.

–Parhaiten mieleen ovat kuitenkin jääneet ne monet tähtihetket, joita koimme yhdessä konserttilavalla.

Braunstein on jatkanut yhteistyötään Rattlen kanssa myös orkesterista lähtönsä jälkeen.

–Hän on ilman muuta yksi hienoimmista muusikoista, joiden kanssa olen työskennellyt.

Rouvalin lahjakkuus

Kovasti kehuja Guy Braunstein jakaa myös Santtu-Matias Rouvalille.

–Kävin kuuntelemassa, kun hän johti Saksalaista sinfoniaorkesteria Berliinissä. Se oli aivan sensaatiomaisen hieno konsertti. Hän kykeni luomaan sellaisen läpikuultavan, luonnollisen ja silti voimakkaan soinnin, että vain Claudio Abbado on minun kokemusteni mukaan pystynyt samanlaiseen.

Ehkäpä Rouvali johtaa eräänä päivänä myös Berliinin filharmonikkoja?

–Jos pitäisi veikata, sanoisin, että se tapahtuu noin kolmen vuoden sisään. Hänellä on siihen kyvyt.

Tampereella herrat siis tulkitsevat jälleen Shostakovitshia yhdessä.

–Ensimmäinen viulukonsertto syntyi sodan jälkeen, mikä oli hyvin vaikeaa aikaa Shostakovitshille. Hän joutui käytännössä esityskieltoon. Viulukonserttokin kantaesitettiin vasta 1955, Braunstein kertoo.

–Teos on kestänyt aikaa, mutta siitä kuulee myös valmistumisajankohdan tunnot, kuten sodan läheisyyden. Toinen osa soitetaan usein leikkisästi ja kevyesti, mutta se on täynnä sarkasmia ja ironiaa. Se on paholaisen puheenvuoro!

