Kaihertaako, ettet koskaan alkanut kitaristiksi? Aikuisenakin ehtii: "On vanhaa tietoa, että soittimen opettelu pitäisi aloittaa ehdottomasti lapsena"

Soittamaan voi opetella yhtä hyvin aikuisena kuin lapsenakin. Tätä mieltä on Oulun yliopiston kasvatustieteiden opettaja Kari Kuivamäki. Hän on erikoistunut musiikkiin ja didaktiikkaan eli opettamaan oppimiseen.

–Soitinpedagogiat ovat Aurinkokuninkaan hovissa keksittyjä. Kyllä se on vanhaa tietoa, että soittimen opettelu pitäisi aloittaa ehdottomasti lapsena. Ehkä, jos huippuviulistia tehdään, niin liikeratoja harjoitetaan vuosikymmeniä. Kansan- ja popmusiikissa sillä ei ole niin suurta eroa, onko lapsi vai aikuinen, Kuivamäki sanoo.

Aikuisten opettamisesta ei vain ole Kuivamäen mukaan yhtä paljon kokemustietoa kuin lasten opettamisesta.

Eroa aikuisena ja lapsena soittamaan opettelulla saattaa olla esimerkiksi siinä, kuinka helposti oppii erilaisia sormien asentoja ja niiden liikkeitä eli sormituksia. Lapset saattavat oppia niitä helpommin.

–Aikuisilla sen sijaan on paljon muisti- ja kokemustietoa. Apua on etenkin siitä, jos on laulanut paljon vaikka karaokea.

Ilman minkäänlaista laulutaustaa soittamisen opettelukin on hankalampaa, sillä taito laulaa kappaleen melodiaa mielessään saattaa puuttua. Silloin kaikki pitää opetella aivan alusta.

Nautitaan oikeista äänistä

Myös musiikin kuuntelusta on apua. Oulun yliopistossa musiikkikasvatusta opettava Jussi Jaako sanoo, ettei se toimi, jos vapaa-ajalla kuuntelee aivan eri musiikkia kuin soittotunneilla.

Jaako antaa luokanopettajaopiskelijoille soitinopetusta. Hän kertoo, että aikuisilla usein oma asenne estää oppimisen. Taustalla on vahva käsitys siitä, miltä soiton pitäisi kuulostaa ja siihen pyritään melko kärsimättömästi.

–Usein valitellaan, ettei osata mitään. Pitäisi antaa aikaa. Sanon aina soittotunneilla, että soitetaan vain reilusti. Sen sijaan että keskityttäisiin vääriin ääniin, nautitaan oikeista.

Sosiaalisuus ja yhdessä soittaminen ovat tärkeässä roolissa soitinten oppimisessa. Yhdessä muiden kanssa soittaminen motivoi yksin soittamista paremmin ja se myös kehittää paremmaksi soittajaksi.

–Esimerkiksi pianoa soittaessa yksin voi aina ottaa uudestaan, mutta muita säestäessä täytyy vain löytää keino mennä eteenpäin.

Sen takia musiikinopetuksessakin korostetaan nykyään yhdessä soittamista aiempia vuosia enemmän.

Yhdestä sormesta kymmeneen

Soittimissa on eroa. Kari Kuivamäen mukaan lyömäsoittimia ja bassoa on helpompi opetella soittamaan kuin kitaraa, jossa on jo enemmän kieliä.

–Bassolla pääsee parhaimmillaan yhdellä sormella mukaan soittamaan.

Kosketinsoittimella täytyy jo tehdä molemmilla käsillä eri asioita, joten se saattaa vaatia enemmän perehtymistä. Tärkeintä on kuitenkin halu harjoitella.

–Jotkut jaksavat treenata joka päivä, ja sillä pääsee harrastetasolla jo todella pitkälle, Kuivamäki sanoo.

Piano ja laulu suosittuja

Ahjolan Setlementti ry:n kansalaisopiston musiikin ja näyttämötaiteen koulutuspäällikkö Annamari Vaahtiala kertoo, että aikuisia musiikinopiskelijoita on yleisesti ottaen kahdenlaisia: niitä, jotka harrastavat vuosikausia tavoitteellisesti ja ovat todennäköisesti harrastaneet jo aiemmin, sekä niitä, jotka tulevat kokeilemaan harrastusta täysin alusta matalan kynnyksen kursseille.

Ahjolan kansalaisopistossa musiikkia opetetaan pääosin aikuisille.

Vaahtialan mukaan suosituimpia kursseja ovat piano ja laulu. Sekä yksinlaulu että kuorolaulu ovat suosittuja.

–Ilmoittautumiset ovat tällä hetkellä käynnissä, ja molempien kurssit tulevat heti lähes täyteen. Sähkökitara sen sijaan on hieman hiipunut.

Ahjolassa tarjotaan myös bändikursseja. Vaahtialan mukaan yhteissoittoon ei pääse mukaan aivan nollasta aloittamalla, vaan taustalla täytyy olla edes perustaidot.

Rytmitaju ratkaisee

Bändisoittoa Ahjolassa opettaa Sami Anttila. Hän kertoo, että kansalaisopiston bändikursseilla käy ihmisiä laidasta laitaan.

–14-vuotiaat ovat olleet nuorimpia, ja siitä sitten eläkeikään asti. Ainoat, joita hirveästi ei näy, ovat pienten lasten vanhemmat.

Kurssille voi tulla, jos osaa muutaman soinnun. Anttilan mukaan rooleja pystytään yleensä jakamaan osaamisen mukaan: osaavampi kitaristi soittaa sooloja ja vähän vähemmän osaava soittaa komppia. Soittaessa kehittyy.

–Bändisoittamisessa tärkeintä on, että on rytmitajua. Ilman sitä soittaminen on hankalaa.

Tarvittavan harjoittelun määrä riippuu soittajasta. Jo muutamalla tunnilla viikossa taidot edistyvät Anttilan mukaan jo aivan mukavasti. Kurssilta voi edetä keikkalavoille asti. Anttilan kursseilla on bändejä, jotka ovat soittaneet yhdessä useita vuosia. Kurssien loputtua yksi jatkoi elämäänsä puoliammattilaisena bilebändinä, toinen taas heittää punk-keikkaa.