Seksuaalisesta häirinnästä syytetty ohjaaja astui julkisuuteen Ylen ohjelmassa – "Maine on mennyt lopullisesti"

Tatu Airo Aamulehti, STT

Seksuaalisesta häirinnästä syytetty ohjaaja Lauri Törhönen, 70, astui juuri äsken julkisuuteen Ylen TV1-kanavalla Arto Nybergin ohjelmassa.

Yle julkaisi tammikuun lopulla jutun, jossa parikymmentä naista syytti Törhöstä seksuaalisesta häirinnästä. Haastateltujen mukaan Törhösen käytös jatkui ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle. Törhösen kerrotaan ahdistelleen naispuolisia opiskelijoita muun muassa toimiessaan Taideteollisen korkeakoulun professorina vuosina 1995–2006.

–Olen varmasti temperamenttini ja ammattini vuoksi käyttäytynyt tyhmästi ja harkitsemattomasti. Olen sanonut, tehnyt ja katsonut sillä tavalla, että siitä on voinut häiriintyä. Nyt kun on tämä me too -kampanja, tuolla on varmasti 2,5 miljoonaa miestä, jotka ovat joutuneet takautuvasti miettimään, mitä ovat tehneet ja mitä se nykyisten standardien mukaan tarkoittaa.

Törhönen myönsi tehneensä "nykyisen standardin" mukaan virheitä. Hän kuitenkin kiisti useita Nybergin luettelemia häirintäväitteitä ja sanoi, että niissä on kyse sana sanaa vastaan -tilanteesta.

–Tämä on vakava paikka, Törhönen sanoi.

–Maine on mennyt lopullisesti.

Mitä aiot nyt tehdä, kysyi Nyberg Törhöseltä.

–Tämä on elossasäilymiskamppailu. Minun täytyy katsoa, mitä tapahtuu.

Törhönen uskoi muistavansa monia tilanteita paremmin kuin väitteiden esittäjät. Nyberg totesi, että kuulostaisi oudolta, jos väitteiden esittäjät muistaisivat väärin, koska heitä on niin monta.

Törhönen kiisti olleensa koskaan juovuksissa töissä.

Törhönen sanoi, ettei ole suunnittelemassa oikeusjuttuja.

Törhönen lähetti helmikuun alussa lyhyen tiedotteen, jossa hän pyysi anteeksi ihmisiltä, joita on häirinnyt.