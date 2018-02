Cheekin jokakesäinen perinne ei katkea tänäkään vuonna: odotettu festarikeikka sai vahvistuksen

Elina Laurila Aamulehti

Cheek esiintyy Tampereen Blockfestissa myös ensi kesänä. Blockfest julkisti lisää ensi kesän esiintyjiään torstaina.

Cheek on esiintynyt tapahtumassa joka vuosi, eikä tämäkään vuosi siis tee sarjaan poikkeusta.

Aamulehti kysyi asiaa Cheekiltä jo viime viikolla, kun tämä vieraili Tampereella Veljeni vartija -elokuvan lehdistönäytöksessä. Tuolloin Cheek ei vielä suostunut vahvistamaan asiaa, mutta ei myöskään kieltänyt.

Blockfest järjestetään Tampereella 17.–18. elokuuta, ja Cheek esiintyy tapahtumassa lauantaina. Blockfestin jälkeen Cheek nähdään enää loppuunmyydyillä jäähyväiskeikoilla Lahden mäkimontussa.

Myös Juicy J nähdään Blockfestissa

Blockfest on jo aiemmin julkistanut esiintyjistään muun muassa Post Malonen (US), Lil Pumpin (US) ja $uicideboy$in (US). Torstaina festivaali tiedotti, että tapahtumassa nähdään myös pitkän linjan hiphop-legenda Juicy J.