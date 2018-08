Jussi Raittinen esiintyy viikonloppuna Tampereella – 75-vuotias konkari ei rockista luovu

Tomi Nordlund Aamulehti

Jussi Raittista voi luonnehtia kotimaisen rock-korkeakoulun emeritusprofessoriksi. Pian 75 vuotta täyttävä muusikko on ollut taiteilijaeläkkeellä vuodesta 2004 ja työeläkkeellä vuodesta 2008, mutta rockin soittamisesta hän ei luovu.

Eero ja Jussi Raittinen perustivat The Boys -yhtyeen jo vuonna 1964, kun kitararock oli hädin tuskin rantautunut Isoon-Britanniaan ja The Beatles teki nousua planeetan isoimmaksi yhtyeeksi. Kaikki, mitä Raittinen alasta sanoo, tulee siis kokemuksen syvällä rintaäänellä.

The Boys -yhtyeen suosiossa ei maestron mukaan ollut massahysterian piirteitä, mutta yleisöä, keikkaa ja näkyvyyttä riitti. Kun televisiosta tuli Suomessa iso juttu 1960-luvun puolivälissä, oli The Boys kaiken keskiössä.

– Ennätyksemme oli esiintyä kolmessa eri tv-lähetyksessä samana iltana. Tosin kaksi niistä oli etukäteen nauhoitettuja ja kolmas suora, Raittinen muistelee.

The Boysissa on vuosien varrella vaikuttanut peräti 36 muusikkoa – mukana on ollut suomirockin merkkihenkilöitä aina Pekka Pohjolasta Ronnie Österbergiin, Aimo Hakalaan, Topi Sorsakoskeen ja Olli Haavistoon.

Tilannetta voisi verrata brittiläiseen John Mayall & The Bluesbreakersiin, jonka kautta tietoisuuteen nousivat 1960-luvulla Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor ja John McVie. The Boys oli myös omanlaisensa kasvattamo.

– Esimerkiksi nuori ja innokas Pohjola oli 17-vuotias koululainen, kun hän tuli bändiin. Siitä ura jatkui sitten Wigwamissa. Lisäksi mukana oli Koivistoisen Eeron kaltaisia jazzareita. Topi Sorsakoskikin tunnettiin aikoinaan The Boysin kitaristina, bändiliideri kertaa.

The Boysin nykyinen peruskokoonpano on ollut kasassa vuodesta 1999 asti. Kitaristi Tuomas Metsberg tuli mukaan vuonna 2015.

Helena Laakso

Katuosoitteesta toiseen

Jussi & The Boysin uuden albumin Unioninkatu 45:n nimi on Raittisen kotiosoite. Kun Raittisen veljekset viettivät 20-vuotistaiteilijajuhlaansa vuonna 1980, syntyi albumi nimeltä Hämeentie 38. Uudella osoitelevyllä on kyse jatkumosta silläkin tavalla, että sille on lämmitetty uudestaan Hämeentie 38:lta tutut kappaleet Tunteeton ja Kiitollinen.

– Ne eivät silloin onnistuneet niin hyvin, mikä jäi vähän kaivelemaan. Nyt tehtiin erilaiset versiot.

Unionkatu 45:ltä löytyy niin rock’n’rollia, rhythm & bluesia, kantria kuin balladeitakin. Sopivien kappaleiden valinta otti Raittisen mukaan aikansa, mutta studiossa hommat sujuivat hienosti. Mukana on ensi kertaa myös viulusektio.

Levyltä löytyy kappaleita Esa Elorannalta, Pekka "PJ" Raittiselta, Matti Johannes Koivulta, Topi Salmelta ja Vesa Anttilalta sekä Suonna Konoselta. Puolet kappaleista on The Boys -tyyliin suomeksi käännettyjä covereita.

Raittinen harmittelee, että käännöslupien saaminen on nykyään hankalampaa kuin ennen. Aiemmin kappaleiden kustantajilla oli konttoreita ympäri Eurooppaa, ja alikustannusluvat saatiin yleensä helposti.

– Covereiden kulta-aikaan kaikki kilpailivat, kuka ehtii ensin tehdä kulloisestakin hitistä oman versionsa. Meillä oli onni saada levyttää ensimmäisenä Roy Orbisonin Oh, Pretty Woman Saukin käännöksenä Kaunis nainen.

Suomi on rock-kieli

Monessa mukana ollut Raittinen tunnetaan myös kekseliäänä tekstittäjänä, joka on sanoittanut kappaleita muun muassa Carolalle. Käännöstekstejä hän on tehnyt esimerkiksi moniin Chuck Berryn ja Elviksen kappaleisiin. Yksi miehen tunnetuimmista käännöksistä on Liisan koira Rufus Thomasin Walking the Dog -klassikosta (1963).

Monet kokevat, ettei suomi ole luontevin kieli rock’n’rollin esittämiseen, mutta Raittinen on eri mieltä.

– Se on haasteellista, mutta sitten kun rytmiikan saa toimimaan oikealla tavalla, niin teksti kulkee eteenpäin kuin juna. Suomi on hyvä rock’n’roll-kieli, koska siinä on särmää – koota ja ärrää ja niin edelleen!

Rockin kuolemasta jaksetaan nykyään paasata. Raittisen mukaan syytä huoleen ei ole.

– Erilaisia rockin alakulttuureita on vaikka kuinka paljon. Etenkin 1950-luvun rock’n’rollia ja country & westerniä soittavat yhtyeet ovat Suomessa älyttömän korkealla tasolla.

Jussi & The Boysin Unioninkatu 45 kaupoissa pe 24.8.