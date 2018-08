Jukka Puotila johtaa uutuustrillerissä Supoa – opetteli oikeaa otetta Seppo Tiitiseltä

C More

Raili Roth Aamulehti

Supon etsivien työstä kertova Ratamo on MTV:n syksyn suurin kansainvälinen tuotanto. Trillerissä Supo epäilee, että pääministeri on luovuttanut valtionsalaisuuksia eteenpäin.

Peli on kovaa, kun vaarassa on kansallinen turvallisuus. Vakoilutrilleri perustuu Taavi Soininvaaran Ratamo-kirjasarjaan. Arto Ratamoa esittää Samuli Vauramo, krp:n etsivä Elina Lindeniä Saara Kotkaniemi ja Supon päällikköä Jukka Puotila.

–Oli onni saada mukaan Rundis (Carl-Kristian Rundman), Puotila (Jukka) ja Kukkonen (Juha). Vanha ohjaaja oppi paljon myös Samulilta ja Saaralta, ohjaaja Veikko Aaltonen kertoi sarjan ensi-illassa.

Oppia tosielämän päälliköltä

Poliisijohtajan rooli oli Puotilalle uutta. Hän pääsi ystävänsä avulla tapaamaan Seppo Tiitistä muutamia kertoja ennen kuvausten alkua. Tiitinen johti Supoa vuodet 1978–1990.

–Hänen tapaamisensa antoi ulottuvuutta rooliin. Otin mukaan tietynlaista itsevaltiutta ja päällikkyyttä.

Tiitisessä oli Puotilan mukaan huumoria ja tarinoita riitti. Supon entisellä päälliköllä kuulosti olleen hyvät yhteydet presidentti Urho Kekkoseen. Hän sopi joitakin asioita, kuten palkankorotuksia, suoraan Kekkosen kanssa.

Puotila haluaa näyttää Jussi Ketosessa myös sen, että poliisijohtajat ovat Suomessa usein pitkälle koulutettua väkeä. Monet ovat juristeja, sillä heidän on pystyttävä tekemään päätöksiä valtion johdon kanssa tasaveroisina.

Ratamossa ovat läsnä kaiut historiasta. Venäjän pelko olisi Puotilan mukaan estänyt tällaisen trillerin kuvaamisen parikymmentä vuotta sitten.

Kopterikohtaus yllätti

Televisiosarjan Arto Ratamo syntyi Vauramon mukaan keskusteluissa ohjaajan ja käsikirjoittaja Timo Varpion kanssa. Aaltonen pyysi, ettei Vauramo lukisi Soininvaaran kirjoja.

–Lähdin liikkeelle ihmisestä. Arto on yksinhuoltajaisä, jonka ura on tyssännyt asenneongelmiin. Poliisi-Ratamo on vain yksi puoli Artoa, vaikka ammatti epätavallinen onkin.

Kirjan Ratamo on Vauramoa noin kymmenen vuotta vanhempi. Siksikin Vauramo halusi luoda televisiosarjaan Supon etsivästä uuden tulkinnan.

Vaikka Vauramo on nuoresta asti treenannut kovaa, hän ei ole kotimaisissa tuotannoissa ennen päässyt hyödyntämään fyysisyyttään Ratamon mitoissa. Vauramo ja Kotkaniemi ovat itse mukana kaikissa takaa-ajokohtauksissa.

Kerran Vauramo huomasi kuvauksissa, ettei ollut valmistautunut etukäteen kaikkeen.

–Makasin hiekkakentällä, kun helikopteri nousi vieressä ilmaan. Se pöly tunki sieraimiin, enkä voinut tehdä mitään. Ensi kerralla osaan tukkia nenäni etukäteen.

Linden pomottaa miehiä

Krp:n rikoskomisario Elina Lindenin rooli oli näyttelijä Saara Kotkaniemelle virkistävä työ.

–Ihanaa, että nainen voi olla rikossarjassa muuta kuin tyttöystävä. Sain pomottaa Juha Kukkosta ja Samuli Vauramoa.

Kotkaniemi tapasi rooliaan varten krp:n työtä tuntevaa yhteishenkilöä. Näissä tapaamisissa Kotkaniemelle syntyi tunne, että korkeisiin asemiin päästäkseen naispoliisit joutuvat kovettamaan itsensä ja käyttämään kyynärpäitään.

Ratamon Linden on päässyt jo nuorena korkeaan asemaan. Tiukka rikoskomisario on Kotkaniemen mukaan yksinäinen susi.

–Välillä hämmästyin, kun äijämäinen tyyli tuntui jäävän päälle siviilissäkin. Sitten tajusin, että ei se ollut ihmekään, kun kaikki vastanäyttelijät sarjassa olivat miehiä.

Häkissä veden alla

Vauhtikohtaukset ovat Kotkaniemelle tuttuja. Sorjosessa Kotkaniemi joutui esimerkiksi olemaan häkissä veden alla.

–Olen vähän yllytyshullu. Oli hienoa ajaa kuvauksissa autolla kovaa ja tehdä käsijarrukäännöksiä.

Haastavinta Kotkaniemestä oli tottua käsittelemään kuvauksissa asetta. Hän otti joskus aseen mukaan kotiinsa, jotta tottuisi siihen. Kotioloissa tuntui oudolta pitää asetta yöpöydän laatikossa.

Ratamon jälkeen Kotkaniemi on ollut Aallonmurtajan kakkoskauden kuvauksissa. Aallonmurtajassa hänen hahmonsa Meri joutuu vankilaan.

Juha HurmeenLemminkäisen Kyllikkinä Kotkaniemi saa irrotella kunnolla teatterin lavalla. Lemminkäisen esitykset jatkuvat Kansallisteatterissa vielä tämän syksyn.

Ratamo 1. kausi, 1. jakso 6.9. C More. Sarja esitetään myöhemmin MTV-kanavalla.