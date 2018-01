Jos lapselle jää mieleen yksi teatterikokemus, sen soisi olevan juuri sellainen kuin Adalmiinan helmi

Kaisa Järvelä

Heti ensimmäinen näyttämökuva saa hengähtämään ilosta. Eino Salmelaisen näyttämölle on luotu valoilla ja pienillä, tehokkailla lavastuskikoilla niin satumaisen kaunis lampimaisema, että arki ympäriltä katoaa. Luvassa on selvästi esitys, joka tarjoilee lapsiyleisölleen teatterin taikaa.

Lapsen mielikuvituksen herättelyyn ei välttämättä tarvita paljon, mutta on aina yhtä hienoa nähdä lastenteatteria, jossa lapsia varten on rakennettu kuvat, valot ja äänet huikeiksi maailmoiksi loihtiva kokonaistaideteos. Juuri näiden esitysten kautta lapset oppivat, mitä teatterilta voi parhaimmillaan odottaa.

Loppuun asti hiottua

Lumoavat näyttämökuvat ja niitä tehostavat äänimaisemat jatkuvat läpi esityksen. Vieressä istuva kuusivuotias hihkuu monta kertaa ääneen, ja osoittelee näyttämölle loihdittuja projisointeja ja maisemia. Jokainen yksityiskohta upeista puvuista rekvisiittaan ja Adalmiinaa metsässä jahtaavien susien liikekieleen on mietitty huolella, ja se tekee vaikutuksen sekä aikuiseen että lapseen.

Auvo Vihro rakentaa kuninkaasta hahmon, joka saa lapsen kikattamaan, ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksella opiskeleva Katariina Havukainen on Adalmiinana hurmaavan karismaattinen.

Ole luja mutta lempeä

Sen lisäksi että Adalmiinan helmi on näyttävää teatteria, Anna Krogeruksen moderniksi näytelmäksi kirjoittama Topeliuksen satu on myös tekstinä viisas ja moniulotteinen.

Krogerus on onnistunut säilyttämään sadun alkuperäisen hengen ja hienon sanoman ytimen. Samaan aikaan hän on päivittänyt tarinasta kaiken sen, mikä tässä ajassa on vanhanaikaista tai tunkkaista. Yleisössä istuvat pikkutytöt saavat näytelmästä roolimallikseen prinsessan, joka kasvaa itsekkäästä tuittupäästä sekä empaattiseksi että itseään kunnioittavaksi naiseksi.

Moderni prinsessa ei suostu kenenkään objektiksi, vaan vaatii esityksen kertojahahmoja vaikenemaan, koska haluaa kertoa tarinansa itse. Pikkutytön äidin sisällä läikähtää myös silloin, kun Adalmiina nauraa näyttämöllä epäuskoisesti prinssille, joka ilmoittaa ottavansa kadonneen prinsessan vaimokseen. Prinssi joka kuvittelee, että vaimon voi noin vain kyselemättä ottaa, vaikuttaa 2010-luvun prinsessasta kajahtaneelta – juuri niin kuin pitääkin.

Myös aikuinen saa opetuksen

Lasten lisäksi Krogerus puhuttelee näytelmässään viisaasti myös aikuista. Kun viisauden, kauneuden ja rikkauden ristiäislahjoiksi saaneesta Adalmiinasta kasvaa kiukutteleva ja kiusaava kauhukakara, syyttävä sormi osoittaa kuningasparia, joka ei osaa asettaa tyttärelleen rajoja.

Nykyvanhemmuuden pahin vitsaus tiivistyy kohtaukseen, jossa Adalmiinan opettaja soittaa kuningattarelle, että prinsessaa kiusaa kavereitaan, ja kuningatar kuittaa asian vetoamalla tyttärensä erityisherkkyyteen.

Adalmiinan helmi ei aliarvioi lapsiyleisöänsä vääntämällä asioita rautalangasta, vaan jättää katsojalle tilaa tulkita ja pohtia näkemäänsä. Esityksestä jääkin kotiin paljon keskusteltavaa. Topeliuksen alkuperäisen sadun opetus tulee kuitenkin selväksi: Rikkaus, kauneus ja viisaus eivät elämässä juuri auta, jos ihminen ei osaa rakastaa ja kohdella muita kunnioittavasti.

Jos lapsi muistaa aikuisena yhden pienenä näkemänsä esityksen, olisi aika hienoa, jos se olisi juuri tämä.