Jörn Donner on kirjoittanut hypnoottisen rakkaustarinan ihmisistä sodan jaloissa

Juhani Brander

Jörn Donner (s. 1933) on maamme viimeisiä renessanssihahmoja. Kulttuurin moniottelija jaksaa ikämiesvuosista huolimatta luoda merkittäviä teoksia niin kirjallisuuden kuin elokuvan parissa.

Kulttuuriteoksi on luokiteltava esimerkiksi Perkele 2 -dokumenttielokuva (2016).

Vesi on verta sakeampaa -romaani on kolmiodraama ihmisistä sodan jaloissa. Samalla se on tarina Pietarista ja Viipurista, kahdesta vanhasta kaupungista, joiden tuhoutuva infrastruktuuri vertautuu inhimillisen elämän haurauteen, sodan kauhuihin.

Sotaa pakeneva Alexander ylittää rajan 29. huhtikuuta vuonna 1918. Samana päivänä Viipuri vapautetaan.

Valkoisten tekemä joukkomurha veristyy historiaan Viipurin linnan takana. Sivullisia ja syyttömiä kuolee teloitettujen mukana. Perusteluksi riittää venäläisnäköisyys. Joukossa on ainakin puolalaisia ja juutalaisia.

Alexander hiipii Karjalan kannasta pitkin ja löytää Annan omistamastaan talosta. Nainen tervehtii miestä suomalaisittain pyssy kädessä. Dialogi on kiusallisen paperista näiden kahden elämän pakolaisen kesken. Tietenkin molempia alkaa pian kutkuttaa.

Riiausvaihe ei pääse kunnolla käyntiin, sillä Rajamaan komentajana toimiva epeli hamuaa Annaa niin kuin tukahtunut virkamies vain voi.

Annan ja Alexanderin suhteen tilapäisyyttä korostavat tunteiden kömpelyys ja ajatusten tahaton sadismi.

Sotien runtelemat maat

Taustakertomuksena romaanille toimii lokakuun vallankumouksen jälkeinen sisällissota bolsevikkien ja valkoisten välillä sekä loppumaisillaan oleva Suomen sisällissota.

Mannerheimin voitonjuhla siintää horisontissa. Laajempi tematiikka liittyy valtioiden näkyviin ja näkymättömiin rajoihin, kysymyksiin kansalaisuudesta suhteessa rotuun, heimoon tai kieleen.

Sodan kaiken hajottava voima näkyy myös Annan ja Alexanderin suhteessa. Donner kysyy, voiko rakkaus voittaa sodan. Tai edes kestää. Kaikella on hintansa. Rakkaudessa ja sodassa se on aina ihmiskasvoinen.

Yllättävät rauhanneuvottelut käydään makuuhuoneen hämärässä; Donner ei unohda korostaa näiden asioiden fyysistä eritteellisyyttä. Totisesti siittiötkin haisevat.

Hypnoottinen rytmi

Täysin fiktiivistä kerronta ei kaikilta osin ole. Donner on hyödyntänyt materiaalina esimerkiksi isänsä päiväkirjamerkintöjä.

Tekstin rytmi on hypnoottisen puheenomaista. Vesi on verta sakeampaa on niitä harvoja teoksia, jotka saattavat toimia vielä paremmin ääneen luettuna.

Donner ei pelkää kritisoida rotubiologiseen esiymmärrykseen nojaavaa rasismia: "Minua on aina riipaissut ikävällä tavalla kun kuulen Suomen ruotsalaisten pitävän punaisen käytöksen, sekä heidän puutteellisen kansalaisuskollisuutensa että kammottavan sodankäyntinsä syynä yhtä ainoaa asiaa: suomalaista rotua."

Alustusta seuraa mestarillinen purkaus suomalaisuuden olemuksesta. Mainittakoon epätoivoisen vakava huomio suomalaisten hitaudesta. Samaiseen hitauteen kuuluu kyvyttömyys alistua.

Tekstin osittainen sokkelomaisuus, informaation ja sotadokumentoinnin vyöry eksyttävät lukijaa. Toisaalta se palauttaa voimakkain ristivalotuksin lukijan niiden olennaisten kysymysten äärelle, joista ihmisyys niin hirvittävän hauraalla tavalla rakentuu.