Jonas Kaufmann on oopperamaailman supertähti – Saksalaisen tenorin konserttitaltiointi esitetään elokuvateatterissa

Vilma Flinkman Aamulehti

Oopperamaailman supertähti, tenori Jonas Kaufmannin konserttitaltiointi esitetään Finnkino Plevnassa. Kyseessä on Berliinin Waldbühnen-amfiteatterissa tänä kesänä nähty Under the stars -konsertti, jossa Kaufmann laulaa kuuluisia aarioita ja italialaisia kappaleita Dolce vita -albumiltaan.

Saksalainen Kaufmann (s. 1969) on tunnettu näyttelijäntaidoistaan, laulutekniikastaan sekä kyvystään esiintyä saksaksi, ranskaksi ja italiaksi. Kaufmann teki kansainvälisen läpimurtoroolinsa New Yorkin Metropolitan Operassa esitetyssä La Traviatassa vuonna 2006. Tämän jälkeen tenorille on riittänyt kysyntää maailman nimekkäimmissä oopperoissa. Noin kaksi tuntia kestävä esitys sisältää yhden noin 20 minuutin mittaisen väliajan. Finnkino esittää konserttitaltioinnin samaan aikaan kaikilla paikkakunnilla.

Jonas Kaufmanin konserttitaltiointi Finnkinossa (Itäinenkatu 4) torstaina 30.8. kello 17.30.