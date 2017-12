Joko näit Pohjolan enkelin? Simbergin Haavoittuneen enkelin mysteeristä keskustellaan erikoisnäytöksessä

Markus Määttänen Aamulehti

Ranskalainen dokumenttiohjaaja Jean Michel Poux näki nuorena pariisilaisessa postikorttikaupassa Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli -teoksesta tehdyn kortin. Hän hurmaantui kuvasta niin, että vierailtuaan myöhemmin Sodankylän elokuvajuhlilla hän hakeutui Suomessa myös Simbergin alkuteoksen ääreen Ateneumissa ja lopulta myös vuonna 1907 valmistuneessa Tampereen Tuomiokirkossa, jossa hohtaa seinällä Haavoittuneen enkelin freskoversio.

Simbergin vuonna 1903 valmistuneessa alkuteoksessa kaksi juroa poikaa kantaa paareilla valkopukuista enkeliä. Enkelin siipi on vahingoittunut ja silmillä on side. Maalaus ei kerro, mitä on tapahtunut. Simberg itsekään ei elämänsä aikana avannut teoksensa saloa yhtä lausetta enempää:

"Halusin maalata teokseen kaiken, mikä on naiivia, mikä esittää lapsen viattomuutta ja mikä tärkeintä, kuvaa omistautumista ja rakkautta.”

Simberg ei antanut teokselleen edes nimeä. Asettaessaan teoksen ensimmäistä kertaa näytteille Suomen Taideyhdistyksen vuosinäyttelyyn maalauksen nimen paikalla oli pelkkä viiva.

Pouxin ohjaama Pohjolan enkeli -dokumentti esitetään erikoisnäytöksenä elokuvateatteri Niagarassa 6. tammikuuta 2018 klo 14. Näytös myös päättää elokuvan esitykset Niagarassa.

Näytöksessä on paikalla myös Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikainen, joka esiintyy dokumentissa. Näytöksen jälkeen Niagarassa keskustellaan teemasta Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli -mysteerio.

Lue myös:

Lue miten tuomiorovasti Olli Hallikainen tulkitsee Haavoittunutta enkeliä.

Lue, millä perusteella elokuvakriitikko Kari Salminen antaa Pohjolan enkeli -dokumentille neljä tähteä.

Pohjolan enkeli -dokumentin erikoisnäytös Niagarassa (Kehräsaari) la 6.1. klo 14. Liput 9 e.