Jennifer Garnerin tähdittämän uuden elokuvan tökeryys on omaa luokkaansa: Verenhimoinen kostotrilleri esittää perheenäidin tappokoneena

Antti Selkokari

Tässä elokuvassa vastikään leskeytynyt Riley North (Jennifer Garner), tavis ja perheenäiti, kiehuu raivokasta kostonhalua. Kohteena ovat hänen miehensä ja tyttärensä tappaneet meksikolaissyntyiset maahanmuuttajien huumekartellin pyssymiehet.

Kädestä suuhun eläneen perheen isä Chris (Jeff Hephner) oli automekaanikko, joka oli leikitellyt idealla osallistua losangelesilaisen huumeparoni Diego Garcian (Juan Pablo Raba) ryöstöön. Vaikkei hän siihen ryhtynytkään, hänet ja tytär ammutaan kuoliaiksi ihan vain varoitukseksi muille.

Muutamia luoteja nahkaansa saanut Riley tunnistaa vielä toipilaana ampujat, jotka vapautetaan korruptoituneen tuomarin ja juristien yhteispelillä. Seuraavaksi Riley nähdäänkin supersankarimaiset taidot käden käänteessä omaksuneena karskina kostajana, joka käyttää nitojaa ja ilmastointiteippiä haavojensa ensiapuna.

Slummin suojelusenkelinä hohdokkuutta saaneen Rileyn mainetta kasvattaa sosiaalisen ja muun median hanakkuus seurata hänen tekojaan, joiden jäljiltä ruumiskasat kasvavat korkeuksiin.

Tökeryys omaa luokkaansa

Oman käden oikeutta yhtä karkeasti propagoivia elokuvia tehtiin paljon 1980-luvulla, eivätkä ne silloinkaan olleet kovin hyviä, mutta Peppermintin tökeryys on omaa 2010-luvun luokkaansa.

Naisen iskeminen kostotrilleriin pääosaan tekee viimeistään selväksi, miten kaavamaisesta lajityypistä on kyse.

Joskus oli aika, jolloin nainen tympeän, rasistisen väkivaltaelokuvan pääosassa olisi tarkoittanut edistystä yhteiskunnallisessa kamppailussa naisten tasa-arvon puolesta. Enää niin ei ole, koska edistys on elokuvanteon syvemmissä rakenteissa kuin kiintiörooleissa.

Helppojen vastausten trilleri

Ohjaaja Pierre Morel on tullut tunnetuimmaksi Taken-kostotrillereillä, joiden pääosaa näytteli Liam Neeson. Kun niistä on nähnyt yhden, on nähnyt Peppermintinkin.

Pääosanesittäjä Jennifer Garnerilla on historiaa action-roolien esittämisestä muun muassa tv-sarjassa Alias ja toimintaelokuvassa Elektra. Sikäli Peppermint on hänelle looginen roolivalinta.

Peppermintin kasvualusta on Death Wish -elokuvan kaltaisissa 1970-luvun väkivaltaisten kostotrillereiden lajityypissä, joka uskottelee, että kaupungit ovat tukehtumassa maahanmuuttajajengien mukanaan tuomaan rikollisuuteen. Meksikolaisten huumekartellien jäsenistä on nopeasti tullut Hollywood-leffojen suosituimpia kaikkivaltiaita roistoja.

Elokuva heijastaa nykymaailman populistisia pohjavirtoja alleviivatessaan ideaa tuomioistuinten turmeltuneisuudesta ja roistojen mellastamisesta vapaudessa samalla, kun uhrit kärsivät.