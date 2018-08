Jazzin mestari elää levyillä! Esbjörn Svenssonin trion muistoksi julkaistusta konserttiäänitteestä kasvaa pianistin herkkä sielunmessu

Harri Hautala Aamulehti

Eurooppalaisen jazzin supertähdeksi 2000-luvun alussa noussut ruotsalainen pianisti Esbjörn Svensson (1964-2008) rakasti vettä, uimista ja sukeltamista.

Siksi olikin niin erityisen traagista, että hän menehtyi kymmenen vuotta sitten kesällä 2008 Ingarön vesillä nimenomaan sukellusonnettomuudessa.

Siihen sukellukseen katkesi myös Svenssonin trion EST:n (pianisti Svensson, basisti Dan Berglund ja rumpali Magnus Öström) huimaan kansainväliseen menestykseen johtanut musiikillinen matka.

Svenssonin kuoleman kymmenvuotismuistoksi on arkistosta löydetty julkaisuun trion erinomainen Lontoon konserttiäänite E.S.T. live in London -levy (ACT, 2018).

Trio teki monia upeita studioäänitteitä, mutta yleisön edessä EST syttyi lennokkaimmilleen, minkä kaikki trioa esimerkiksi Tampere Jazz Happeningissä vuonna 2005 kuulleet varmaan muistavat. Lontoon keikka on samalta vuodelta.

EST uudisti jazztrion sanastoa ja tyylikirjoa. Jazz oli perusta, mutta rockin ja klassisen musiikin vaikutteet olivat aina lähellä.

Yhtyeen laajoja kuulijajoukkoja puhutelleessa musiikissa melodiat helisivät pinnalla ja antoivat musiikille viettelevät kasvot, musiikin syvemmät ulottuvuudet trio löysi uskaltamalla ottaa riskejä ja heittäytyä musiikillisten vaistojensa vietäväksi.

Yhtye käytti mielellään myös sähköisiä tehokeinoja, jotka muunsivat akustisen trion sointivalikoimaa aivan uusille aaltopituuksille.

Lopputulos oli tunnistettava musiikillinen ilmaisutyyli, joka on vaikuttanut voimakkaasti myöhemmin alalle tulleisiin pianotrioihin.

Telepaattinen trio

Esbjörn Svensson korosti aina, että EST oli trio, ei pianistin show. Melkein käsittämätön kolmen muusikon telepaattinen musiikillinen kommunikointi tulee sykähdyttävästi ilmi myös tässä Lontoon Barbican-keskuksessa äänitetyssä konsertissa.

Sinfonisena kokonaisuutena aaltoilevan Mingle In The Mincing-Machinen huumaava fuusio kertoo, miksi EST sai paljon ihailijoita myös jazzpiirien ulkopuolelta.

Toisaalla trion kyky herkkään balladisoittoon oli puhdasta runollisuutta, kuten kuullaan kappaleissa In The Tail Of Her Eyes ja Believe, Beleft, Below.

EST:n yksi suurimmista hiteistä oli Bachin preludeista vauhtia ottavan rullaavan melodiariffin varaan rakennettu When God Created the Coffeebreak. Se on tämän Lontoon konsertinkin kohokohtia.

Surumielisin ja kaunein kappale on Svenssonin sielunmessuna hahmottuva hauras Viaticum. Siinä trio luo puhdasta musiikkia ilman tyylirajoja. Ikävähän tällaista soittoa tulee!