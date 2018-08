Jasper Pääkkösen elokuva ampaisi katsotuimmaksi Tampereella – Yhdysvalloissa elokuva vasta viides

Pohjois-Amerikassa ykköseksi meni klassinen kesäelokuva uhkaavasta, valtavasta haista. The Meg lienee paljosta velkaa kulttielokuva Tappajahaille vuodelta 1975. The Meg on tuottanut Yhdysvalloissa jo 44,5 miljoonaa dollaria. Suomeen elokuva on tulossa nimellä Megalodon, ja sen ensi-ilta on 31. elokuuta.

Elokuvat

Viikonlopun katsotuimmat

Tampere

1. (-) BlacKkKlansman

2. (2.) Mamma Mia! Here We Go Again

3.(1.) Mission: Impossible - Fallout

4. (3.) Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla

5. (-) Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus

6. (4.) Puluboin ja Ponin leffa

7. (5.) Ocean's 8

8. (6.) Tag – Kiinni jäit!

9. (-) Solo: A Star Wars Story

10. (8.) Jurassic World: Kaatunut valtakunta

Yhdysvallat

1. (-) The Meg

2. (1.) Mission: Impossible - Fallout

3. (2.) Christopher Robin

4. (-) Slender Man

5. (-) BlacKkKlansman

6. (3.) The Spy Who Dumped Me

7. (4.) Mamma Mia! Here We Go Again

8. (5.) The Equalizer 2

9. (6.) Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla

10. (7.) Ant-Man and the Wasp

Lähde: Finnkino ja IMDB