Jasper Pääkkösellä on merkittävä rooli Spike Leen uutuuselokuvassa – katso tästä ensimmäiset maistiaiset suomalaistähden roolista Hollywood-elokuvassa

Elina Laurila Aamulehti

Näyttelijä Jasper Pääkkönen nähdään tärkeässä roolissa Spike Leen uutuuselokuvassa BlacKkKlansman. Elokuva sai maanantaina maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa.

Elokuvasta on julkaistu ensimmäinen traileri, jonka pääset katsomaan alta. Jo se osoittaa, miten suuressa roolissa Pääkkönen elokuvassa on.

Elokuva perustuu Ron Stallworthin omaelämäkertaan. 1970-luvulle sijoittuva elokuva kertoo afroamerikkalaisesta poliisista, joka onnistuu soluttautumaan Ku Klux Klaniin.

Pääkkönen näyttelee elokuvassa Ku Klux Klanin jäsentä.

FRANCK ROBICHON / EPA

–Työskenteleminen Spike Leen kanssa on ollut uskomaton kokemus – ei pelkästään sen takia, että hän oli jo nuorena yksi elokuvantekijä-idoleistani, vaan myös siksi, että hän on ollut yksi kansalaisoikeusliikkeen johtavia hahmoja Yhdysvalloissa jo vuosikymmenien ajan. Hän on todellinen legenda ja inspiraation lähde. On monella tavalla todella suuri kunnia päästä esittämään roistoa hänen ohjauksessaan elokuvassa, joka kertoo rasismista, kertoo Pääkkönen elokuvan tiedotteessa.

Pääkkösen lisäksi elokuvassa näyttelevät John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier ja Topher Grace.

Elokuva tulee Suomessa ensi-iltaan 10. elokuuta.