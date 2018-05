Japani ei saa kyllikseen muumeista – nyt muumit nousevat Tokiossa 52. kerrokseen valtavaan näyttelyyn

Raili Roth Aamulehti

Tampereen Taidemuseon ja Muumimuseon johtaja Taina Myllyharju on jo monena vuonna ollut tähän aikaan vuodesta Tokiossa. Japaniin hän lähtee aina ennen kaikkea muumien sanansaattajana.

Myllyharjulla on taas mukanaan pakattu matkalaukku. Tällä kertaa hän lähtee sopimaan Japanin kiertonäyttelystä ensi vuodelle. Vuosi 2019 on Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhla.

Näyttelyn yhteistyökumppanina on yksi maan suurimmista sanomalehdistä Asahi Shimbun.

–Sovimme alun perin noin vuoden kestävästä kiertueesta, joka alkaisi huhtikuussa 2019. Nyt he haluaisivat, että jatkaisimme näyttelykierrosta vielä toisen vuoden.

Näyttelykiertue alkaa Tokion Mori-tornin taidemuseosta. Muumeja odottaa keväällä tornin 52. kerroksen yli tuhannen neliön näyttelytila.

–Aluksi meitä hirvitti, miten noin iso tila saadaan täyteen. Sitten keksimme, että näyttely tulee kertomaan paitsi muumipeikon historiasta, myös Muumimuseosta.

Näyttely valaisee myös Tove Janssonin piirrosviivan ja japanilaisten puupiirrosten välistä yhteyttä.

Mori-tornilta tämän kevään matka jatkuu Kiotoon.

–Valitsemme siellä teoksia taidemuseon syksyn mangateosten näyttelyyn. Siksi reissussa ovat tällä kertaa mukana myös taidemuseon näyttelysuunnittelija ja kaksi amanuenssia.

Johtaja ja roudari

Tasan vuosi sitten Myllyharju veti Japanissa yhden naisen muuminäyttelyiden kiertuetta osana Tampere Filharmonian konsertteja. Hän roudasi muusikkojen rekasta puulaatikollisen verran muuminäyttelyä jokaisen konserttipaikan aulaan.

–Varjelin mukanani yhtä Janssonin originaaliteosta. Ei se nyt sentään ihan käsiraudoilla ranteessa kiinni ollut, mutta pienessä laukussa koko ajan mukana.

Väliajalla Myllyharju kokosi esineet takaisin puulaatikkoon. Konsertin toinen puoliaika jäi näkemättä, jollei aulassa sattunut olemaan näyttöä saliin.

–Muumimuseon rakennustyöt olivat kiireisimmässä vaiheessa. Olin ainoa, jolla oli mahdollisuus lähteä Filharmonian mukaan töiden keskeltä. Olin työmaalle koko ajan yhteydessä puhelimella ja viesteillä.

Muumimuseo haki myös työntekijöitä ja Myllyharju luki matkalla satoja työhakemuksia.

Rakennusurakat seuraavat

Rakennusurakat tuntuvat seuraavan Myllyharjua. Ennen Tamperetta hän ehti olla mukana Nelimarkka-museon rakennustöissä, Salon Veturitallien muuttamisessa taidemuseoksi ja Oulun taidemuseon peruskorjauksessa.

Kun Tampereen muumimuseo vuosi sitten avattiin, vireillä oli myös kansainvälinen arkkitehtikilpailu Tampereen taidemuseon laajennuksesta ja Pyynikintorin alueesta. Elokuussa voittajaksi selvisi Siilo-suunnitelma.

Kymmenessä Tampereen vuodessaan Myllyharju on nähnyt, miten reipas tekemisen meininki kaupungissa on. Kulttuuripuolella on innostunut ilmapiiri ja eteenpäin mennään koko ajan.

–Sähköposteilla johtaminen on ainoa asia, joka on mennyt ketuiksi. Tuhansien sähköpostien lukemiseen ja outoon byrokratiaan menee kohtuuttomasti aikaa.

Myllyharju on yleensä töissä kesä- ja heinäkuun, koska se on yleensä ainoa rako saada sähköpostit ja työpöytä kerran vuodessa siivottua. Viime kesänä siivous ei enää onnistunut, sillä kontakteja oli niin valtavasti.

–Sihteeri tai assistentti säästäisi valtavasti kaupungin päälliköiden ja johtajien aikaa. Kadehdin Kiasman museonjohtaja Leevi Haapalaa. Hänellä on niin pätevä assistentti.

Muumeille teemapuisto Tokioon

Japanilaiset hullaantuivat muumeista jo 1950-luvulla, kun Jansson vieraili maassa ensimmäisen kerran. Japani on muutenkin maskottien ja sarjakuvahahmojen luvattu maa.

Yhteisöillä ja yrityksillä on oltava oma nimikkohahmo. Jopa Suomen suurlähetystöllä on oma maskottinsa Fintan, vaaleahiuksinen pikkupoika leijonapuvussa.

–Muumien arvot sopivat japanilaiseen kulttuuriin. Muumien filosofia vetoaa: perhe on tärkeä ja vääryydet pitää oikaista.

Muumeille valmistuu ensi vuonna oma teemapuisto Tokion lähelle Miyazawa-järvelle. Muumimuseota on pyydetty mukaan yhteistyöhön, mutta sitä ei ole tiedossa, sillä jättipuistossa on tulossa turhan disneyland-tyylinen.

Viereisen Hannon rautatieaseman peruskorjauksen arkkitehdiksi haluttiin suomalainen arkkitehti. Suunnittelukisan voitti N.e.o Ark, jonka toimitusjohtaja Taina Väisänen on suunnitellut myös Tampereen Muumimuseon.

Muumimuseossa lähes 100 000 kävijää

Tampereen Muumimuseossa rikkoutuu lähipäivinä 100 000 kävijän raja. Noin kolmasosa kävijöistä on ulkomailta.

Nyt museo varautuu Marriot-hotellin rakennustöihin Tampere-talon vieressä. Muumimuseon vaihtuva näyttely Tove Jansson ja muumit sulkeutuu viikkoa aiottua aikaisemmin, jo 26.5. Paalutustyöt alkavat 28.5.

Herkimmät kansikuvatyöt siirretään turvaan tärinän tieltä, jotteivät pigmentit varise alas. Tuulikki Pietilän muumikuvaelmien alle asennetaan vaimentimia.

Paalutus kestää kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen.