Janne Norrman tappaa kuin Antti Rokka mutta lähietäisyydeltä – Ammattisotilaan esikoisdekkari on kylmästi kyyninen lähes loppuu asti

Jussi Aurén

Kirjallisuudessa suomalainen sotilas on usein ollut sammakkoperspektiivistä maailmaa katseleva rivimies, joka on napit vastakkain esimiestensä kanssa. Taistelukentällä hän kuitenkin hoitaa työnsä pelottavan tehokkaasti.

Seppo Mustaluodon aliupseeri Janne Norrman kuuluu eittämättä tähän veljessarjaan. Heti alussa hänen on erottava Puolustusvoimista. Ei tosin niskuroinnin vuoksi vaan siksi että erikoisjoukkojen miehen ei sovi seurustella venäläisukranalaisen naisen kanssa, jonka isä on luonut miljardiomaisuutensa asekaupalla.

Leppoisaa loppuelämää tulevan appiukon rahat eivät kuitenkaan tarjoa. Kohta kun sankarimme kimpussa on niin monen tyyppistä sotajoukkoa, että Norrman vastaan muu maailma kuvaa selkeimmin asetelmaa.

Rahasta ne sodatkin käydään

Ukrainan sota tarjoaa tapahtumille riittävän uskottavan kehyksen. Se sopii sikälikin hyvin tähän tarinaan, että tuossakin sodassa on ainakin joillekin epäselvää ketkä siellä loppujen lopuksi sotivat ja ketä vastaan. Niinhän tämä nykymaailma edeltäjistään eroaa, että sodista on tullut konflikteja ja kriisipesäkkeitä, ja vihollisia ja liittolaisia on kovin vaikea erottaa toisistaan.

Sikälikin romaanin piirtämä kuva maailmasta on mukavan kirpeä, että kun puhe kääntyy Janne Norrmanin appiukon firman kehittämiin ohjuksiin, niitä ihastellaan niiden hyvän hyötysuhteen vuoksi. Ne kun maksavat vain kymppitonnin ja niillä pystyy sentään tuhoamaan miljoonan arvoisen panssarivaunun.

Mukava tietää, että talousnäkökulmakin otetaan nykysodankäynnissä huomioon.

Kylmää ja kyynistä

Kyynisen säväyksen myös sain, kun romaanissa kuvataan armeijan valtasuhteita komentoketjun sijasta ravintoketjuksi. Ravintoketjussa kun minun käsittääkseni ylemmät syövät alempansa.

Toimintatrillerin henkilöiltä ei uskottavuutta voi vaatiakaan. Sankari on nytkin ylivertainen taistelukone, joka tappaa kuin Antti Rokka mutta lähietäisyydeltä. Jollakin tapaa kuvaavaa myös on, että kun vihollista onnistutaan vain haavoittamaan, häntä kutsutaan haavoittuneen riistaeläimen tapaan haavakoksi. Pari laukausta päähän tosin pitää useimmiten huolen, ettei tuota nimitystä tarvitse kovin kauan käyttää.

Loppuratkaisusta en ole aivan varma. Se on toki looginen ja muutenkin muodollisesti pätevä. Olisin kuitenkin toivonut että kylmän kyyninen ote olisi uskallettu pitää aivan loppuun asti.