Jäikö Oscar-gaala näkemättä? Naisten asema ja monikulttuurisuus nousivat illan puheenaiheiksi – Katso tästä kaikki voittajat

Enni Mansikkamäki Aamulehti, STT

Elokuva-alan arvostetut Oscar-palkinnot jaettiin viime yönä Los Angelesissa. Gaalan suurimmaksi yhteiskunnalliseksi teemaksi nousi naisten asema Hollywoodissa.

Seksuaalinen häirintä nousi viime syksynä keskeiseksi puheenaiheeksi, kun elokuvamoguli Harvey Weinsteinin ura katkesi häntä kohtaan esitettyihin häirintä- ja raiskaussyytteisiin.

Jos Oscar-gaala jäi viime yönä katsomatta, lue tästä gaalan puhuttavimmat hetket.

"Tällaisia miehiä me tarvitsemme enemmän"

Oscar-gaalan juontaja Jimmy Kimmel nosti jo heti avauspuheessaan esiin elokuva-alaa riivaavan seksuaalisen häirinnän kulttuurin.

–Emme voi enää katsoa huonoa käytöstä läpi sormien. Maailma katsoo meitä. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä, Kimmel sanoi puheessaan.

–Toivon, että tämän illan aikana kuuntelette Me Too-, Time's Up- ja Never Again -liikkeiden monia urheita ja suorapuheisia tukijoita, sillä he tekevät tärkeää työtä. Asiat ovat muuttumassa paremmiksi. He pitävät siitä huolta.

Kimmel löysi aiheeseen myös humoristisemman lähestymistavan:

–Tällaisia miehiä me tarvitsemme enemmän tähän kaupunkiin, Kimmel sanoi osoittaen lavalla ollutta suurta Oscar-patsasta.

–Kädet pysyvät näkyvillä eikä hänellä ole ollenkaan penistä.

14. kerta sanoi toden

Parhaan kuvauksen Oscar myönnettiin kuvaaja Roger Deakinsille elokuvasta Blade Runner 2049. Deakins on ollut ehdolla 13 kertaa aikaisemminkin, mutta voitto on aina aikaisemmin mennyt häneltä sivu suun.

Deakins aloitti uransa 70-luvulla ja oli ensimmäisen kerran ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi vuonna 1995.

Kokemus puhui puolestaan myös parhaan sovitetun käsikirjoituksen palkintoa jaettaessa. Palkinto meni 89-vuotiaalle James Ivorylle elokuvasta Call me By Your Name. Ivory oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi neljättä kertaa.

PAUL BUCK / EPA

Ehdolla poikkeuksellisen paljon naisia

Parhaan naispääosan ja miespääosan voittajat eivät onnistuneet yllättämään. Palkinnot menivät odotetusti Frances McDormandille elokuvasta Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri ja Gary Oldmanille elokuvasta Synkin hetki.

Ehdolla Oscar-palkintojen saajiksi oli tänä vuonna poikkeuksellisen paljon naisia, mutta suurin osa palkinnoista meni silti miehille.

Parhaasta kuvauksesta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa ehdolla nainen, Mudbound-elokuvan kuvaaja Rachel Morrison. Hän sanoi ABC-kanavalle toivovansa antamiensa haastatteluiden inspiroivan nuoria tyttöjä, jotka harkitsevat uraa elokuva-alalla.

Morrison kuvailee tunnelmiaan katkeransuloisiksi ja sanoo, että naiskuvaajat olisivat ansainneet työstään Oscar-tunnustusta jo vuosikymmenten ajan.

Samaa toivoi parhaan ohjauksen kategoriassa ehdolla oleva Lady Bird -elokuvan ohjaaja Greta Gerwig, joka on vasta viides naisohjaajaehdokas Oscar-gaalan koko 90-vuotisen historian aikana.

MIKE NELSON / EPA

Oscar-voittajalta provosoiva puhe

Parhaasta naispääosasta palkittu Frances McDormand sai paljon positiivista huomiota kiitospuheestaan, jonka hän omisti kaikille ehdokkaana olleille naisille.

Hän pyysi yllättäen kaikkia ehdolla olleita naisia nousemaan seisomaan hänen kanssaan, ja kun lähes kaikki seisoivat, hän jatkoi peräänkuuluttamalla ammattimaista keskustelua naisten elokuvaprojekteista.

Lopuksi hän esitti provosoivan vaatimuksen, että elokuva-alan ammattilaiset alkaisivat vaatia tekemiinsä sopimuksiin niin kutsutun mukaanottamislisäyksen eli asettamaan oman mukana olonsa ehdoksi sen, että vähemmistöt ovat projektissa hyvin edustettuina. Esimerkiksi suosittu valkoinen miesnäyttelijä voisi lupautua näyttelemään elokuvassa vain, mikäli siinä näyttelee myös useita naisia ja tummaihoisia.

–Minulla on teille yksi sana, hyvät naiset ja herrat: mukaanottamislisäys! Ja näin, hyvät lapset, pidetään kiitospuhe, McDormand lopetti puheensa.

Kevin Sullivan / ZUMA Wire

"Minä olen maahanmuuttaja"

Parhaan elokuvan palkinnon vei odotetusti fantasiakauhuelokuva Shape of Water. Ohjaaja Guillermo del Toro voitti vihdoin Hollywoodin hyväksynnän, sillä suurimman osan urastaan häntä on väheksytty pelkästään kauhuelokuvien ohjaajana.

Guillermo del Toro nosti tunteellisena kiitospuheensa yhteiskunnalliseksi teemaksi monikulttuurisuuden.

–Minä olen maahanmuuttaja. Taiteella on voima poistaa hiekkaan piirrettyjä viivoja eri etnisistä taustoista tulevien ihmisten väliltä. Meidän pitäisi jatkaa sen tekemistä, kun samaan aikaan maailma käskee meidän tehdä viivoista syvempiä.