Jääräpäät lisäävät jännitystä MasterChefiin: "Välillä sai seurata haavi auki"

Raili Roth Aamulehti

Ruokaohjelma MasterChef Suomi palaa televisioon neljän vuoden jälkeen. MasterChefin tittelistä kilpailee 12 erilaista amatöörikokkia.

Osallistujia neuvovat ja arvioivat Tomi Björck, Henri Alén ja Sara La Fountain.

Tampereelta tällä MasterChef Suomi -kaudella ovat mukana Lauri Tokoi (26) ja Tom Nordman (25).

Liv

Nordman on työskennellyt Citymarketin palvelu- ja kalatiskillä jo kymmenen vuotta. Lauri on entinen SM-tason jääkiekkoilija. Hänen esikuvansa on Tomi Björck.

Liv

–Kokit olivat hyvin erityyppisiä. Osa oli hyvä tekemään jälkkäreitä ja toiset olivat hyviä jossain muussa. Taso oli äärimmäisen kova ja kilpailusta tuli jännä, sanoo Alén.

Kilpailijat joutuvat rakentamaan vaativia annoksia erilaisissa paikoissa ja olosuhteissa. Raaka-aineina saattoi olla säilykkeitä tai sokerileipurin kakkuaineksia. Paikka vaihtui katukeittiöstä huippuravintolaan.

Alénin mielestä parhailla on samat ominaisuudet kuin huippukokilla: heillä on hyvä paineensietokyky. He myös pystyvät luovimaan niukoissa tai muuttuvissa olosuhteissa.

–Selkeimmät erot tulivat esiin tilanteissa, joissa vaadittiin luovuutta ja kekseliäisyyttä. Mutta kaikki selvisivät erittäin hyvin. Kenenkään ei tarvitse hävetä.

Alénin sormet syyhyivät

Kilpailijat olivat Alénin mielestä hämmästyttävän omatoimisia, vaikka tehtävät olivat laaja-alaisia. Annoksissa piti osata leipoa ja valmistaa jälkiruokia.

–Moni tehtävä tuntui itsestä etukäteen tosi vaikealta. Tuntui, että nyt on jo liikaa näin rajallisessa ajassa. Sieltä ne uskomattomat jännitysnäytelmät sitten tulivatkin.

Tuomarit saivat puuttua kokkien soppaan vain vähän. Alén kävi välillä vinkkaamassa, että kannattaisi ehkä tehdä toisin, jos homma näytti lähtevän alusta asti väärille raiteille.

Tuomarit eivät saaneet puuttua kokkaukseen. Alén sanoo, että monta kertaa olisi tehnyt mieli tarttua kauhan varteen.

–Vaikka ensin mietti, että en olisi ikinä tehnyt noin, annos saattoikin lopuksi onnistua hämmästyttävällä tavalla.

Sai seurata haavi auki

Vaikeimmat tehtävät liittyivät Alénin mielestä raaka-aineiden ja erilaisten makujen yhdistämiseen. Osalla kilpailijoista tuntui riittävän rohkeutta liikaa.

Makuyhdistelmät olivat paikoittain todella yllättäviä.

–Välillä meno oli niin villiä, että sai seurata haavi auki. Meinaako se todella tarjota noita samassa annoksessa?

Kilpailukaudesta tuli Alénin mielestä hyvä. Yleensä osallistujista voi nähdä jo alussa, miten kokkaus tulee sujumaan.

Nyt kisa eteni välillä vuoristoratatyyliin. Kokeilija saattoi ensin mennä metsään, mutta onnistua seuraavassa annoksessa loistavasti.

Master Chef Suomi -ohjelmasta alkaa nyt viides kausi. Edellisen MasterChefin voitti Miro Kurvinen vuonna 2014.

Björckillä on ravintoloita Suomessa, Ruotsissa ja Australiassa.

La Fountain on juontanut ruokaan, matkailuun ja muotiin liittyviä tv-ohjelmia sekä kirjoittanut neljä ruokakirjaa.

Alén on esiintynyt televisiossa muun muassa tuomarina MasterChef VIP:ssä. Alénilla on neljä ravintolaa.

MasterChef Suomi Liv 28.2. klo 21