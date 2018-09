Jaan Wessmanin vuosia valmisteltu esikoisalbumi on vihdoin valmis: "Se on piennäytelmä, joka kuuluisi kuunnella kerralla alusta loppuun"

Tomi Nordlund

Tunnettu tamperelaismuusikko Jaan Wessman julkaisee 14. syyskuuta vuosia hiotun esikoisalbuminsa None for the Money, Two for the Show. Artisti myöntää, että freelance-keikkamuusikon elämä on hidastanut omien aikaansaannoksien saattamista päivänvaloon.

–Kun vielä on vähän laiskahko ihminen luonteeltaan, tuppaahan se toisinaan vähän kestämään.

Muutamaa taustalauluraitaa lukuun ottamatta Wessman on äänittänyt koko levyn itsekseen. Muun muassa klassisesta rockista ja progesta ammentavasta albumista tuli nimenomaan kokonaisuus, ei kokoelma yksittäisiä biisejä, vaikka varianssia biisien suhteen löytyykin.

–Albumi on 46-minuuttinen piennäytelmä, joka kuuluisi kuunnella alusta loppuun kertaheitolla, hän tähdentää.

Multi-instrumentalisti vieraili myös pari viikkoa sitten Helsingin Juhlaviikoilla kitarasuuruus Steve Vain yhtyeessä. Hän kehuu Vaita kohteliaaksi ja mukavaksi mieheksi.

–Hän oli varsin tarkka soiton suhteen olematta kuitenkaan millään tavalla käskyttävä diktaattori. Lyhyessä ajassa rakennettiin loistelias show, joka jää elämään ainakin omaan mieleen koko loppuelämäksi.

Päteviä tulkitsijoita

Petri Aarnio

Tampereella hallitaan myös reggae-rytmit. Kuusimiehisen Funky Kingstonin kymmenennellä albumilla kuullaan yhtä montaa tuttua laulajaa. Vastikään julkaistulla Hyvät ja parhaat -albumilla ääneen pääsevät niin Tuomari Nurmio, Paleface, Pauli Hanhiniemi, Sami Saari, Pelle Miljoona kuin Marjo Leinonen.

Suurin osa levyn kappaleista on originaaleja. Pitkän linjan rytmimuusikoista täyttyvä kuusimiehinen Funky Kingston vieraineen on kuitenkin tehnyt myös uusia tulkintoja vanhoista biiseistä.

Yhtyeen itsensä mukaan ska-, rocksteady- ja reggaeaineksista on keitelty täydellinen albumi, joka on valmistettu hitaasti kypsytellen. Mausteeksi on heitetty ripaus jazzia, calypsoa ja iskelmää.

Varsin maistuvan kuuloinen soppa.

Pitkien kaarien matka

Tero Vuorinen

Helsinkiläisen progressiiivisen rockyhtyeen Superfjordin toinen albumi All Will Be Golden saapuu kuuluville 21. syyskuuta. Bändiliideri Jussi Ristikaarron mukaan tarjolla on pitkiä kaaria, hypnoottisia mandaloita ja toistodellisia värejä sisältävä, musiikin ja kosmoksen voimille antautuen soitettu ja harmonialaulettu matka.

–Se on kuin vaikkapa Pink Floyd, Spiritualized ja Grateful Dead tekisivät yhteislevyn käytyään ensin porukalla Amazonin sademetsissä tutustumassa kasvipohjaiseen sielunhoitoon, matkalukemisinaan psykedeelisiä sarjakuvia ja pyhiä tekstejä, hän muotoilee.

Debyyttialbumi It Is Dark, But I Have This Jewel (2014) oli Ristikaarron 90-prosenttisesti itse kotistudiossa ja treeniksellä tekemä.

–Uutuus taas on 100-prosenttisesti bändilevy, jossa sävellykseni on sovitettu ja soitettu koko orkesterin toimesta. Eli askel uuteen, isompaan ja entistä monivärisempään, Ristikaarto kertoo.

Ryönästä rokkia

Luova Records

Indieväki on alkanut viime aikoina hölistä Linkopiistä, yhtyeestä, joka oli aluksi Essi Niemisen ja Eeva Lietosen perustama duo. Kaksikko treenasi kellareissa, kävi karaokessa ja teki taidetta.

Bändi sai uuden muodon ennen Jyväskylän Mäsäfestien debyyttikeikkaansa vuonna 2018, kun ryhmään liittyivät Jyrki Rehell ja Frans Nybacka.

Tätä myötä uusia lauluja alkoi syntyä ja oma tyylilajikin muodostui: nyt yhtye kutsuu tekemisiään “ryönäseksi rokiksi”. Meininki on niin raju, että rummutkin ajavat ylinopeutta.

Viime kesänä nauhoitettu Nahkaa-albumi löytyy jo suoratoistopalveluista. Bändin mukaan albumi kertoo rakkaudesta, kaipuusta, epävarmuudesta, löhöilystä, paniikista, kaljanhuuruisista hetkistä, kapakoista ja ikuisesta nuoruudesta.