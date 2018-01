Itseoppineen säveltäjän ooppera herää kahden vuosikymmenen horroksesta

Eetu Lehtinen

Millainen olisi päänsisäinen myrsky, jos taidemaalari Akseli Gallen-Kallela joutuisi säveltämään oopperan Marjatta-tyttärensä kuolemasta? Tahtoa olisi, mutta taitoa välttämättä ei – ilman Jean Sibeliuksen apua.

–Kenelle tahansa voi tulla eteen tilanne, että menettää jotain itselleen rakasta, sanoo sastamalalaistaiteilija, systemaattisella työllä itseoppinut säveltäjä Veli-Pekka Bäckman juodessaan virvoitusjuomaa kirjamuseo Pukstaavissa, isovaarinsa vanhassa kotitalossa.

Niin käy Toivolle, Bäckmanin oopperan baritonin hahmolle, jonka morsian, Lempi, kuolee – eikä edes Uskon tuki riitä.

Lopulta rakkaus on kuitenkin suurin, ja Toivon laulu kohoaa kohti taivaita kuin lintu, joka nousee tuhkasta.

"Sastamalaan tarvitaan konserttitalo"

Tuhkasta nousee myös Kuusi ja Kataja, ammattimaisesti toteutettu musiikkidraamaesitys, jonka Bäckman sävelsi ja sanoitti jo 1990-luvun alussa – mutta jonka ensi-ilta toteutuu vasta nyt, 19. tammikuuta 2018.

Sastamalan seurakuntatalon juhlasalissa tulee esiintymään helsinkiläisten ja espoolaisten ammattilaisten kokoonpano, jota ohjaa huittislainen Evan Schoombie. Jousikvartetti Camerata Amoroso koostuu kahdesta viulistista, yhdestä alttoviulistista ja yhdestä sellististä.

Esityksen sopraano, 24-vuotias Venla Ritanen, on sen sijaan kotoisin Sastamalasta. Hän on sikäläisen muusikon ja musiikinopettajan Jukka Ritasen tytär sekä Bäckmanin pitkäaikainen yhteistyökumppani.

–Venlan ilmava laulutyyli tuo raikkaan kontrastin miehiseen oopperalauluun. Hän istuu rooliin täydellisesti. Olemme työskennelleet yhdessä jo 12 vuotta. Hän on laulanut taustoja levyilläni ja ollut kahden musikaalini pääosassa.

Se, mikä Bäckmanin vanhan projektin herätti eloon, oli Tyrvään Pappilan paluu. Kuusi ja Kataja, Vammalan Varilassa aikanaan syntynyt teos, saapuu seurakuntatalon juhlasaliin juuri Tyrvään Pappilan tuotantona.

–Jarmo ja Kirsi-Maria Nieminen tekevät ihan poskettoman hienoa työtä. Kun ehdotin Kuusta ja Katajaa Pappilan ohjelmistoon, he innostuivat välittömästi, Bäckman iloitsee.

Veli-Pekka Bäckmanin albumi

Taiteilija näkee, että kamarioopperan kaltaiselle kulttuurille on tarvetta myös Sastamalassa, jossa "hengen ja ruumiin viljely ajautuu aika ajoin epätasapainoon".

–Sastamalaan tarvitaan konserttitalo, johon mahtuu 500 henkilöä. Sylvään auditorio on muuten hyvä, mutta millä sinne saa 25–40 muusikon orkesterin? Eikä liikuntasaleja voi käyttää, koska niissä on huono akustiikka.

–Jos tänne tuotaisiin vaikkapa Taikahuilu, ei sille löytyisi sopivaa tilaa. Tarvitaan konsertti- tai teatteritalo, jolloin otettaisiin myös se hengen viljely huomioon. Täällä kun on vaakakuppi kenties ollut liikaa ruumiin viljelyn puolella.

Juuri Kuusi ja Kataja – teos, joka kenties raivaa tietä muille kaltaisilleen – voisi olla ensimmäinen askel kohti kulttuurin renessanssia Sastamalassa.

Seuraava ässä löytyy jo Bäckmanin hihasta. Se on taiteilijan mukaan historiallinen musikaali, josta hän ei kuitenkaan paljasta tässä vaiheessa sen enempää.

–Siitä sitten lisää vähän myöhemmin, Bäckman vihjaa.

Kuin mykkäelokuva

Kuusi ja Kataja on suomenkielinen ja Bäckmanin mukaan helposti lähestyttävä ooppera, jonka teema, surutyö, on tosin synkkä.

–Se on elokuvallinen draamaesitys, kuin mykkäelokuva, joka herää sävelen ja sanan avulla eloon. Ei siellä ole mitään sellaista, että tapettaisiin hahmoja tikarilla.

Bäckman kirjoitti oopperan aikanaan muutamassa viikossa. Intensiivisessä prosessissa oli vain piano ja pöytä, ja taiteilija teki tekstiä ja musiikkia samaan aikaan.

–Kuusessa ja Katajassa on paljon toistoja, joista oppii tunnistamaan esimerkiksi tietyn tunnetilan, kuten innostuksen tai ahdistuksen. Tuskin edes pystyisin tekemään monimutkaista oopperaa.

Teoksensa kieltä Bäckman kuvailee satumaiseksi ja arkaaiseksi.

–Se on vanhaa, raskasta suomea. On siinä ehkä hieman Aleksis Kiveäkin, sellaista 1800-luvun lopun romanttista kielenkäyttöä. Rytmillisesti teksti on kuitenkin kevyttä.

Taiteilija Veli-Pekka Bäckmanin säveltämä Kuusi ja Kataja -kamariooppera esitetään Sastamalan seurakuntatalossa Tyrvään Pappilan tuotantona 19.–20. tammikuuta. Oopperan jälkeen molempina iltoina pienoiskonsertti Tyrvään Pappilassa, jossa Markus Bäckman tulkitsee Edvin Piiran runoja pianoa soittavan Veli-Pekan säestämänä.