It Came From The Desert on kulttifanituksen ja campin ytimessä: kornius, tahmeus ja hoippuva maku kuuluvat asiaan

Pekka Eronen

Amerikkalaiset motocross-nuoret saapuvat bilettämään erämaahan. Siellä jättimäiset hämähäkki-muurahaiset jo odottavatkin, armeijan hylätyssä tukikohdassa. Henkiinjäämiskamppailuhan siitä tulee.

Aiheesta pitäisi jaksaa kiinnostua reilut puolitoista tuntia. ”Kannattaa ottaa neljä bissee”, ohjeisti ohjaaja Marko Mäkilaakso viisaasti ennen kuin It Came From The Desert hyökkäsi valkokankaalle. Jouduin kuitenkin viran puolesta olemaan kuivin suin, joten olosuhteet nautinnolle jäivät vähän vajaiksi.

Inspiraatio pelistä

Ohjaajalla on kyllä kokemusta häpeilemättömän roskaleffan lajissa. Amerikkalaisen kaapelikanavan Yetissä (2013) hirmuiset lumimiehet verottivat laskettelijaporukkaa. Örähtelyä riitti.

It Came From The Desert puolestaan sai inspiraationsa vuoden 1989 samannimisestä Amiga-pelistä, jota Mäkilaakso kuulemma teinivuosinaan ahkerasti takoi. Sitä puolestaan innoitti 1950-luvun halpatuotanto, jättiläismuurahaisleffa Them!

Ollaan siis kulttifanituksen ja campin ytimessä, jossa kaiteen läpi rysäyttävistä juonenmutkista ja epämääräisesti toljottavista roolitöistä ei pidä motkottaa. Kornius, tahmeus ja hoippuva maku kuuluvat pikemminkin asiaan.

Hatara juoni

Enemmänkin niitä voisi olla. It Came From The Desert simahtaa aina, kun tehosteiden, höpötyksen tai kaahailun sijasta pitäisi viedä juonta eteenpäin.

Kahden vauhdikkaan kaveripojan, yhden terhakkaan tytön ja muutaman öykkärin varaan sitä yritetään pystyttää. Seurue ei oikein mukaansa tempaa, vaikka liki kolmekymppiset Harry Lister Smith, Alex Mills ja Vanessa Grasse urhoollisesti teini-iän arkuutta ja rehvakkutta tulkitsevatkin.

Se olisi kuitenkin sivuseikka, jos elokuva revittelisi niin kuin kunnon roskaleffan sopii. Varmaan Mäkilaaksolta irtoaisi sellainenkin.

Elokuvan hilpeimmät hetket ovat välähdyksiä päähenkilöiden suosikkisarjasta The Eradicator, jonka sankariäijä voittaa pökkelyydessä jopa Steven Seagalin. Sen rinnalla It Came From The Desert on ”ihan sympaattinen”, mikä tässä lajissa ei välttämättä ole ansio.

Jos ohjaaja joskus palaa The Eradicatorin pariin, lystiä riittäisi ilman olusiakin.