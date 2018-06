Isoveljen varjossa kärvistelevässä Vantaassa on enemmän särmää kuin uskoisi – Uuden dekkarisarjan avauksella on moniulotteinen koti

Jussi Aurén

Dekkarilla on hyvä olla koti. Paikka jossa todellisuus on kokonaan sen oma. Paikka missä faktat muovautuvat sen tarpeisiin.

James Ellroylla se on usein skandaalinkäryisten paheiden värjäämä Los Angeles, jossa eletään kuin jokainen juorulehden kirkuva otsikko olisi totisinta totta. Oma Reijo Mäkemme taas sulloo kokonaisen maailman sittenkin niin pieneen Turkuun, ravistaa sitä ja katsoo, millainen hämmentävä sekoitus siitä saadaan aikaan.

J.P. Pulkkisen uuden dekkarisarjan kotipaikka ja samalla sen keskeisin päähenkilö on Vantaa. Isoveljensä varjossa kärvistelevä ihmiskeskittymä, jonka identiteetin tuo ylivertainen isoveli on raiskannut lisäämällä sen merkittävimpään maamerkkiinkin oman nimensä: Helsinki-Vantaan lentoasema.

Elävä kaupunki

Pulkkinen kuvaa Vantaataan lempeän karheasti. Kaupunki elää ja hengittää, ja siinä on ulottuvuuksia ja särmää, kuten hyvällä romaanihenkilöllä pitääkin olla. Pulkkinen ei myöskään Vantaata kuvatessaan käperry pelkkään nykyhetkeen vaan taustoittaa kaupungin historiaa aina siitä asti kun se oli vielä Helsingin pitäjä.

Itse ehkä kuitenkin lukisin korruptiosta, kiristyksestä ja kauan sitten kadonneesta nuoresta naisesta kertovan rikostarinan vähemmälläkin tutustumisella yksittäisten lähiöiden ominaispiirteisiin. Pulkkisen viipyilevä ja jonkin verran takakenoinen lause kylläkin sopii tällaiseen huolelliseen taustoittamiseen hyvin.

Jonkinlaista historian kunnioittamista lienee sekin, että romaanin väkivaltaisin kohtaus tapahtuu eläkkeellä olevan poliisin ja 70-vuotiaan palkkatappajan välillä.

Mutta kyllä se nykyhetkikin romaanissa sykkii. Rakennuskuiluun pudonneen pakolaislapsen pelastusoperaatio tuo esiin ruumiin, ja kohta katoaa päätoimittaja ja kansanedustaja. On alamaailman hanttimiehiä, ympäristörikoksia ja rahan ympärilleen levittämää turmelusta.

Jännitettä kiintymyksestä

Rikosromaani tarvitsee tietenkin myös rikosvyyhtiä selvittävät tutkijat, ja siihenkin rooliin Pulkkisella on heittää varsin pätevä kaksikko. Talousrikostutkinnassa epäonnistunut ylikonstaapeli Timo Markkula, joka joutuu monellakin tapaa liian lähelle tutkimaansa rikosta.

Kiinnostavammaksi nousee kuitenkin hänen työparinsa, sirkuksen ja aikuisviihdealan vastikään poliisin työhön vaihtanut Liina Vahtera, joka juurettomuudessaan ja urheilullisuudessaan on täydellinen vastinpari elämäänsä ja kotiseutuhistoriaan jämähtäneelle Timo Markkulalle. Syntyy jännitettä joka kuitenkin on ennemminkin kiintymystä kuin sitä dekkareiden peruskauraa, missä vastakohtaiset työkaverit ajavat toisensa raivon partaalle.

Sarjaa romaanin ympärille on kaiketi kaavailtu, ja sitä on pakko pitää hyvänä ideana. Sen verran eloa on Pulkkinen nimittäin Vantaaseensa puhaltanut, ettei sitä yhdellä romaanilla ole kuiviin imetty.