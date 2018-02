Isabelle Huppert, 64, on edelleen yksi Euroopan kirkkaimmista elokuvatähdistä – Michael Haneken luottonäyttelijä kertoo Aamulehdelle, mikä hänen työssään on vaikeinta

Harri Römpötti Pariisi

Pariisilaisen hienostohotellin sohvalla jutustelee leppoisa Isabelle Huppert. Herttaisuus yllättää hieman, sillä hänet muistetaan etäisen viileistä rooleista, viime vuosikymmeninä sellaisissa elokuvissa kuin Pianonopettaja (2001), White Material (2009) ja Elle (2016).

Varsinkin itävaltalaisen Michael Haneken Pianonopettaja ja hollantilaisen Paul Verhoevenin Elle herättivät huomiota ja keskustelua sadomasokistiseen vivahtavalla seksuaalisuudellaan. Elokuvissa on nähty harvoin yhtä epäsovinnaisia naishahmoja kuin Huppertin roolit niissä olivat.

–Eivät ne olleet sen vaikeampia kuin mitkään muutkaan roolit. Usein on vaikea valita rooleja, kun tarjolle tulee huonoja käsikirjoituksia. Mutta kun olen päättänyt ottaa roolin, vaikein työ on ohi. Sitten vain nautin homman toteuttamisesta, Huppert sanoo ja hymyilee vienosti.

Paitsi etteivät Pianonopettajan ja Ellen monia hätkäyttäneet roolit olleet Huppertille muita vaikeampia. Hän korostaa, että hän nautti niiden tekemisestä siinä kuin kaikkien muidenkin.

–En ole moralisti, hän kuittaa.

Ura uuteen kukoistukseen

Pianonopettajassa Haneke ohjasi Huppertia ensimmäisen kerran. Se nosti molempien uran uuteen kukoistukseen. Molemmat palkittiin siitä Cannesissa. Huppert sai siellä jo toisen kerran parhaan naisnäyttelijän palkinnon.

Sen jälkeen hän on näytellyt kolmessa muussa Haneken elokuvassa. Niistä myös Rakkaus (2012) oli taiteellinen menestys. Huppert on mukana myös Haneken tuoreessa Happy Endissä (2017), joka tulee perjantaina Suomen ensi-iltaan.

Huppert (s. 1953) on ollut iso eurooppalainen elokuvatähti jo 40 vuotta. Hän näytellyt monien Ranskan keskeisimpien ohjaajien elokuvissa: Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Maurice Pialat, Olivier Assayas, Francois Ozon...

Happy Endissä Huppert on yksi laajasta näyttelijäkaartista. Tähtiasemasta kertoo, että hänen nimensä on nostettu ylimmäksi, vaikka suunnilleen tasaveroisia henkilöhahmoja on useita.

Haneke on puolestaan yksi Euroopan suurimmista ohjaajatähdistä. Juuri hänen elokuvistaan Huppert on saanut eniten huomiota parilla viime vuosikymmenellä.

Vetovoima on molemminpuolista.

–Kyllä minä luen edelleen myös Haneken lähettämät käsikirjoitukset ennen kuin suostun rooliin, mutta totta kai houkuttaa lähteä mukaan jo hänen takiaan, Huppert myöntää.

Ohjaaja ei kuulemma keskustele näyttelijöidensä kanssa elokuviensa teemoista.

–Haneke heittäisi minut varmaankin ulos, jos yrittäisin semmoista, Huppert sanoo ja nauraa heläyttää.

Ironinen nimi

Haneke tunnetaan vaikeista, usein jopa synkistä aiheista. Rakkaus käsitteli iäkkään pariskunnan suhdetta vanhuuden vaivojen ja kuoleman edessä. Happy Endin nimi on ironinen. Se kuvaa sukua, jossa juuri kukaan ei ole onnellinen, ei alussa eikä lopussa.

–Haneke ei halua miellyttää yleisöä, vaan ravistella katsojia elokuvillaan. Se on kiinnostavaa, Huppert kiteyttää.

Happy Endin alkajaisiksi 12-vuotias Eve (Fantine Harduin) yrittää myrkyttää yksinhuoltajaäitinsä. Hän päätyy isänsä äveriään suvun huostaan. Eve ei tunne heitä eikä heidän tapojaan. Läheisimmältä tuntuu elämään kyllästynyt suvun patriarkka (Jean-Luis Trintignant).

Kuolemaa epäsovinnaisesti

Haneke ei ehkä keskustele elokuviensa teemoista näyttelijöiden kanssa, mutta Huppert keskustelee niistä toimittajien kanssa, tosin hieman varauksellisesti, varovaisin äänenpainoin.

–Kaipa Happy Endissä on kyse perheestä, joka on mennyt epäkuntoon, ja ihmisten suhteesta kuolemaan. Samoin kuin Rakkaudessa Haneke käsittelee kuolemaa epäsovinnaisesti.

–Vanhan miehen alistunut asenne on selkeä ja ymmärrettävä. Mutta on hyvin epätavallista, että pikkutyttö ymmärtää kuolemaa. Jotkut ovat nähneet Happy Endin komediana, mutta tuskin se sitä on. Se on synkkä elokuva, jolla on kyllä huumorintaju, Huppert päättää.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Birdie Thompson / Zuma Wire

Niinpä. Haneke ravistelee taas katsojiaan. Ja se on tosiaan kiinnostavaa, mutta ainakaan tavanomaisessa mielessä onnellista loppua ei kannata odottaa hänen elokuvissaan. Jos tykkää mustasta huumorista, loppu saattaa olla sentään hauska.

Lue lisää: Näyttelijälegenda otti tatuoinnin 80-vuotiaana – Judi Dench kertoo Aamulehden haastattelussa, mitä iholle ikuistetut sanat hänelle merkitsevät