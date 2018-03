Ilta David Bowien muistolle – tuottaja Tony Visconti tuo Holy Holy -yhtyeensä Tampere-talolle

Antti Lähde Aamulehti

10. tammikuuta 2016 Tony Visconti nukkui torontolaisen hotellihuoneen sängyssä, kunnes heräsi kännykkänsä näytön vilkkumiseen. Kello oli kaksi aamuyöllä ja David Bowie oli kuollut.

"Voi luoja", Visconti huokasi itsekseen ja vaipui takaisin uneen.

Aamulla hän istui alas yhtyetovereidensa Terry Edwardsin ja Woody Woodmanseyn kanssa ja kertoi pelänneensä suru-uutisen saapumista jo noin vuoden ajan.

–Olin onnekas, että olin silloin heidän seurassaan. Jos olisin sattunut olemaan yksin, olisin romahtanut täydellisesti, Visconti kertoi Bowien kuoleman yksivuotispäivänä The Guardianillle.

Tuotti 14 Bowie-albumia

Tony Visconti oli David Bowielle uran pitkäaikaisin ja mahdollisesti tärkein taiteellinen tukipilari. Newyorkilainen tuotti artistin albumeista neljätoista, mukaan lukien läpimurtolevyn The Man Who Sold the World (1970), koko "Berliini-trilogian" sekä kaikki 2000-luvun albumit jäähyväisteosta Blackstaria (2016) myöten.

Myös muun muassa T. Rexin, Iggy Popin ja Gentle Giantin klassikkolevyjä tuottanut Visconti saapuu Tampere-taloon yhtyeensä Holy Holyn kanssa.

Tanssinumeroilla ja hologrammiefekteillä kuorrutettu konsertti on pyhitetty kokonaisuudessaan David Bowien musiikille.

Bändissä soittavat muun muassa edellä mainitut Edwards ja Woodmansey, joista jälkimmäinen oli Bowien rumpali 1970-luvun alun Ziggy Stardust -vuosina.

VIDEO: Holy Holy esittää David Bowien kappaleen 5 Years Torontossa vain kaksi vuorokautta laulajan kuoleman jälkeen.