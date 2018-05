Ikoninen Hercule Poirot saa uuden näyttelijän: John Malkovich astuu belgialaisen herrasmiesetsivän rooliin

✨ John Malkovich and Rupert Grint lead the all-star cast for new Agatha Christie classic, #ABCMurders. ✨



Malkovich will take on the role of Poirot when filming begins in June.



More info ➡ https://t.co/9DWyhirocR @agathachristie pic.twitter.com/0xcpBTaKJL